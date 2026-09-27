Звезды "Спіймати Кайдаша" и "Тихої Нави" снялись в "Швидкарях": актеры и сюжет нового сериала
На ICTV2 готовят премьеру медицинского сериала "Швидкарі", в котором история о реформе экстренной помощи переплетается с любовью, интригами и криминалом. Главные роли сыграли Юрий Вихонец, Анастасия Цимбалару, Виктор Жданов, Сергей Кисиль и другие украинские актеры.
Styler рассказывает, о чем будет новый сериал, кто реализовал его главных героев и когда смотреть премьеру.
О чем сериал "Швидкарі"
В центре сюжета - военный парамедик Макс Коваленко, стремящийся изменить работу экстренной медицины и ввести новые протоколы спасения пациентов. Он получает возможность испробовать свои идеи на станции скорой помощи и формирует собственную бригаду.
Однако эксперимент должен проходить в условиях открытой конкуренции. Главным соперником Макса становится опытный врач Анатолий Савчук поклонник "старой школы", который имеет лучшую команду.
Управляет станцией его дочь Оксана. В то же время она замужем за чиновником Ярославом Левченко - побратимом Макса, который помог запустить эксперимент.
Постепенно профессиональное противостояние выходит за рамки медицины. Реформа затрагивает интересы политиков и наркомафии, а борьба за спасение людей превращается в опасную детективную историю.
Кто сыграл парамедика и его главного соперника
Роль Макса Коваленко исполнил актер Франковского драмтеатра Юрий Выхованец, знакомый зрителям по сериалам "Митець" и "Служба 112".
Его персонаж предан профессии и готов отстаивать изменения, которые помогут спасать больше людей. Однако решительность не защищает его от ошибок и опасностей.
"Коваленко не просто профессионал, он очень преданный и талантливый человек. Медицина для него - больше, чем работа, это его миссия. На самом деле спасать жизнь других - его призвание, и Макс идет за своей целью. В то же время он обычный заблуждающийся человек, иногда действует под влиянием эмоций...", - рассказал Выхованец.
Его оппонента Анатолия Савчука сыграл Виктор Жданов, известный по проектам "Спіймати Кайдаша", "Кіборги", "І будуть люди" и "Я працюю на цвинтарі".
За плечами Савчука – десятилетия работы и спасенные жизни. Новую систему он сначала воспринимает как угрозу для себя и своей команды, но впоследствии начинает замечать преимущества методов парамедиков.
Цымбалару и Кисиль сыграли супругов с секретами
Анастасия Цимбалару воплотила Оксану Савчук - главврач подстанции скорой помощи. Ее героиня поддерживает отца, однако соглашается дать шанс эксперименту Макса.
В личной жизни Оксаны также назревают перемены. Ей кажется, что отношения с мужчиной исчерпали себя, однако решиться на новую любовь непросто.
По словам Цымбалару, создатели сериала хотели показать не только профессию медиков, но и людей, ежедневно выполняющих эту работу.
"Мы часто говорим о героизме на фронте, но рядом с нами врачи скорой также ежедневно борются за жизнь людей. Работают во время тревог, после обстрелов, в чрезвычайном эмоциональном и физическом напряжении. Мы хотели показать прежде живых людей: они тоже устают, боятся, переживают за своих близких. покажет то, что обычно остается за дверью скорой - не только сложность профессии, но и цену, которую они ежедневно платят за возможность спасти чью-то жизнь", - делится актриса.
Мужа Оксаны, заместителя председателя ОГА Ярослава Левченко, сыграл Сергей Кисиль. Зрители знают его по детективу "Тиха Нава", фильму "БожеВільні" и сериалу "Жіночий лікар. Нове життя".
Левченко поддерживает медреформу, но ведет собственную игру. Оксана подозревает мужчину в измене, а его истинные намерения будут постепенно раскрываться на протяжении истории.
"Действительно, Ярослав хитер, коварен, но умен и с шармом. Сначала он нравится, но потом некоторые зрители сменят свое мнение на прямо противоположное. Он интересен, имеет свои секреты, умеет найти общий язык с людьми и понравиться им, но в то же время опасен", - описал персонажа Кисиль.
Кто еще появится в "Швидкарях"
Юлия Амелькина, известная по сериалам "Митець", "Будиночок на щастя" и "І будуть люди", сыграла чиновницу Минздрава Инну.
Она - любовница Левченко, которая входит в доверие к его жене. Инна умеет использовать чужие тайны и имеет свои планы на жизнь Оксаны.
"Инна, попадая в систему патриархального мира, становится заложницей системы. Ей кажется, что любовник идеально впишется в ту жизнь, к которой Инна стремится. Сначала она стремится получить жизнь Оксаны, ее мужа, ее должность. Но впоследствии ее планы изменятся, поэтому увидим, что произойдет", - рассказала актриса.
Мирослава Литвинская, которую зрители могли видеть в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", предстанет в роли Вики - дочери погибшего побратима Макса.
Коваленко пообещал заботиться о девушке, а она приобщается к его команде как водитель скорой. Вика хорошо разбирается в механике, обладает навыками контраварийного вождения и умеет оказывать первую помощь.
Также в сериале снялись Сергей Кияшко, Светлана Штанько, Олег Шушпанников и Вадим Лысяный.
Когда смотреть премьеру
Сериал "Швидкарі" стартует 28 сентября в 20:00 на ICTV2.
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