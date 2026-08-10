Не зморшки: ці 5 помилок у гардеробі можуть візуально додавати вам віку

Занадто сильний контраст біля обличчя

Однією з головних помилок дизайнер називає надто різкий контраст у зоні обличчя. Наприклад, це може бути чорний гольф у поєднанні зі світлою шкірою або дуже темне волосся без жодних світлих акцентів.

Такий контраст може сильніше підкреслювати риси обличчя та зморшки. Натомість світліші або тепліші відтінки біля обличчя здатні зробити його візуально свіжішим.

Андре Тан радить звернути увагу на теплі акценти, зокрема кораловий колір. Наприклад, яскрава хустинка біля обличчя може повністю змінити враження від образу.

Занадто ідеальний "лук"

Ще одна помилка - коли в образі все виглядає надто акуратно й формально: кожен ґудзик застебнутий, волосся ідеально укладене, а всі деталі підібрані буквально до міліметра.

У результаті образ може здаватися занадто суворим і навіть нагадувати вбрання для співбесіди.

Дизайнер радить додавати трохи легкої недбалості: асиметрію, розслаблений крій або деталь, яка порушує надмірну ідеальність. Саме така невимушеність, на його думку, робить образ сучаснішим і додає йому легкості.

Відсутність акценту в образі

Якщо весь гардероб складається виключно з базових речей, погляд автоматично зосереджується на обличчі. Аби цього уникнути, Андре Тан радить створювати в образі одну помітну точку фокусу.

Це можуть бути цікаві сережки, фактурна сумка, незвичайне взуття або оригінальний жакет. Навіть одна така деталь здатна зробити звичний комплект набагато цікавішим.

Закриті шия, зап'ястя та декольте

Ще одна поширена помилка - повністю закритий образ. Коли одночасно прикриті шия, зап'ястя, щиколотки та зона декольте, вбрання може виглядати важчим.

Натомість невеликі відкриті ділянки додають образу легкості. Не обов'язково обирати відвертий одяг - достатньо залишити відкритими окремі зони, наприклад, зап'ястя або щиколотки.

Одяг, який ви носите "по-старому"

П'ята помилка, на яку звертає увагу дизайнер, - стилізація речей за правилами, які були актуальними 5-10 років тому.

За словами Андре Тана, самі по собі джинси, жакети чи інші базові речі не додають віку. Важливо те, як саме ви їх поєднуєте та носите.

Тому іноді не потрібно повністю оновлювати гардероб. Достатньо переглянути звичні поєднання, додати сучасні аксесуари, змінити пропорції або спосіб стилізації.

Як освіжити гардероб без радикальних змін

Щоб образ виглядав сучасніше, не обов'язково витрачати великі суми на новий одяг. Почніть із простих речей: додайте теплий відтінок біля обличчя, замініть надмірно формальні поєднання на більш розслаблені та оберіть один виразний акцент.

І головне - не бійтеся невеликої недбалості. Саме вона може зробити образ легшим, живішим і сучаснішим.