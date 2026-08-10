Не морщины: эти 5 ошибок в гардеробе могут визуально прибавлять вам возраст

Слишком сильный контраст у лица

Одной из главных ошибок дизайнер называет слишком резкий контраст в зоне лица. Например, это может быть черный гольф в сочетании со светлой кожей или очень темные волосы без светлых акцентов.

Такой контраст может сильнее подчеркивать черты лица и морщины. Светлые или более теплые оттенки у лица способны сделать его визуально свежим.

Андре Тан советует обратить внимание на теплые акценты, в частности, коралловый цвет. Например, яркий платок у лица может полностью изменить впечатление образа.

Слишком идеальный "лук"

Еще одна ошибка - когда в образе все выглядит слишком аккуратно и формально: каждая пуговица застегнута, волосы идеально уложены, а все детали подобраны буквально до миллиметра.

В результате образ может казаться слишком строгим и даже напоминать наряды для собеседования.

Дизайнер советует придавать немного легкой небрежности: асимметрию, расслабленный крой или деталь, нарушающую чрезмерную идеальность. Именно такая непринужденность, по его мнению, делает образ более современным и придает ему легкость.

Отсутствие акцента в образе

Если весь гардероб состоит исключительно из базовых вещей, то взгляд автоматически сосредотачивается на лице. Чтобы этого избежать, Андре Тан советует создавать в образе одну заметную точку фокуса.

Это могут быть интересные серьги, фактурная сумка, необычная обувь или оригинальный жакет. Даже одна такая деталь способна сделать привычный комплект гораздо интереснее.

Закрытые шея, запястья и декольте

Еще одна распространенная ошибка - полностью закрытый образ. Когда одновременно прикрыты шея, запястья, лодыжки и зона декольте, наряд может выглядеть более тяжелым.

Небольшие открытые участки придают образу легкости. Не обязательно выбирать откровенную одежду - достаточно оставить открытыми отдельные зоны, например, запястья или лодыжки.

Одежда, которую вы носите "по старинке"

Пятое заблуждение, на которое обращает внимание дизайнер, - стилизация вещей по правилам, которые были актуальны 5-10 лет назад.

По словам Андре Тана, сами по себе джинсы, жакеты или другие базовые вещи не прибавляют возраста. Важно то, как именно вы их объединяете и носите.

Потому иногда не нужно полностью обновлять гардероб. Достаточно посмотреть привычные сочетания, добавить современные аксессуары, изменить пропорции или способ стилизации.

Как освежить гардероб без радикальных изменений

Чтобы образ выглядел современнее, не обязательно тратить большие суммы на новую одежду. Начните с простых вещей: добавьте теплый оттенок у лица, замените чрезмерно формальные сочетания более расслабленными и выберите один выразительный акцент.

И главное - не бойтесь небольшой небрежности. Именно она может сделать образ более легким, более живым и современным.