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Тренди 12 серпня 2026, 07:55

Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив

Дві однакові пляжні сцени, але між ними п'ять відмінностей. Знайдеш усі?
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Тест на уважність (фото: Getty Image)
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Замість того, аби гортати стрічку соцмереж, спробуй пройти тест на уважність та перевір, чи зміг би ти стати справжнім детективом з "орлиним зором". Здається, що це легко, але помилитися дуже важко.

Став таймер і проходь тест від Styler. Не підглядай одразу вниз, це нечесно.

Знайди 5 відмінностей

Перед тобою два майже однакових пляжі. Парасолька, шезлонг,, коктейль пальма і море - все виглядає однаково, але п'ять деталей відрізняються. Знайди їх.

Тест на уважність - знайди відмінності (зображення згенеровано ШІ)

Правильні відповіді

  • за парасолькою в небі зникла хмаринка,
  • з шезлонгу зникли сонцезахисні окуляри,
  • з коктейлю зникла трубочка,
  • на пальмі більше немає кокосів,
  • з капелюха зникла стрічка.

Твій результат

  • 5 з 5 - ти справжній детектив. Хмаринку за парасолькою одразу помітять лише одиниці!
  • 3-4 з 5 - непогано. Зазвичай саме одна-дві деталі вислизають до останнього.
  • 1-2 з 5 - окей, тепер знаєш де шукати. Повернись і знайди решту.
  • 0 з 5 - перечитай список і знайди кожну відмінність самостійно, так набагато цікавіше.

У чому користь тестів та головоломок

Тести на уважність це не просто розвага. Поки ви шукаєте відмінності між двома картинками, мозок одночасно тренує концентрацію, розвиває зорову пам'ять і вчиться швидше обробляти інформацію. З кожним таким завданням він справляється трохи краще і це помітно в реальному житті.

Людина з розвиненою увагою раніше помічає помилки, швидше орієнтується в нових ситуаціях і рідше пропускає важливі деталі. Окрім цього, регулярні вправи на уважність сповільнюють вікове зниження когнітивних функцій. Тому такі тести корисні у будь-якому віці.

Нагадаємо, як раніше Styler ділився цікавим психологічним тестом - оберіть предмет і дізнайтеся більше про свій характер.

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