Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Маникюр в крапинку: школьница придумала оригинальную шпаргалку

STYLERКурьезы        10.06.2018 - 18:45
Фото: Маникюр (divomix.com)
Фото: Маникюр (divomix.com)

Девушка придумала собственный способ шифровки

Школьница из Киева придумала оригинальную шпаргалку для экзамена по географии. Об этом пишет сайт tjournal.ru.

Киевская школьница придумала оригинальную шпаргалку для экзамена по географии. Девушка не была уверена, что хорошо выучила тестовую часть экзамена и поэтому решила перестраховаться. Она нанесла на ногти маникюр с точками. Каждая точка соответствовала определенным ответам к тесту.

"Я не поклонница обычных шпаргалок на листках бумаги, так как довольно трусливая и считаю их слишком заметными. Я смотрела на свои лаки для ногтей, и меня вдруг осенило. Подумала, что это идеальный способ списать, потому что со стороны такой маникюр в разноцветную крапинку выглядит вполне обыденно, но я-то знаю, что в нём зашифровано, в отличие от нашей экзаменационной комиссии. Минус в том, что нужно заранее знать все ответы", - пояснила школьница.

Фото: Шпаргалка школьницы (tjournal.ru)

На каждом ногте был зашифрован один вариант ответов.

"Одна точка одного цвета - это ответ в виде буквы. Я взяла четыре цвета и запомнила, за какую букву они отвечают. Поставила их по порядку в несколько рядов",- добавила она.

Школьница призналась, что списать у нее так и не получилось, так как на экзамене ей выпал единственный вариант, который она не зашифровала в точках. На него просто не хватило пальцев.

Кстати, в Одессе 14-летняя школьница "дарила" ученикам патроны.

Как дети с инвалидностью борются за образование в обычных школах (video.rbc.ua)

В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео) "Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
Теги: школьница, экзамены, курьез
"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях
"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей
"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве
Известная украинская танцовщица впервые стала мамой
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь