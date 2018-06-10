Маникюр в крапинку: школьница придумала оригинальную шпаргалку

Девушка придумала собственный способ шифровки

Школьница из Киева придумала оригинальную шпаргалку для экзамена по географии. Об этом пишет сайт tjournal.ru.

Киевская школьница придумала оригинальную шпаргалку для экзамена по географии. Девушка не была уверена, что хорошо выучила тестовую часть экзамена и поэтому решила перестраховаться. Она нанесла на ногти маникюр с точками. Каждая точка соответствовала определенным ответам к тесту.

"Я не поклонница обычных шпаргалок на листках бумаги, так как довольно трусливая и считаю их слишком заметными. Я смотрела на свои лаки для ногтей, и меня вдруг осенило. Подумала, что это идеальный способ списать, потому что со стороны такой маникюр в разноцветную крапинку выглядит вполне обыденно, но я-то знаю, что в нём зашифровано, в отличие от нашей экзаменационной комиссии. Минус в том, что нужно заранее знать все ответы", - пояснила школьница.

Фото: Шпаргалка школьницы (tjournal.ru)

На каждом ногте был зашифрован один вариант ответов.

"Одна точка одного цвета - это ответ в виде буквы. Я взяла четыре цвета и запомнила, за какую букву они отвечают. Поставила их по порядку в несколько рядов",- добавила она.

Школьница призналась, что списать у нее так и не получилось, так как на экзамене ей выпал единственный вариант, который она не зашифровала в точках. На него просто не хватило пальцев.

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