Манікюр в цятку: школярка вигадала оригінальну шпаргалку

Дівчина придумала власний спосіб шифрування

Школярка з Києва придумала оригінальну шпаргалку для екзамену з географії. Про це пише сайт tjournal.ru.

Київська школярка вигадала оригінальну шпаргалку для екзамену з географії. Дівчина не була впевнена, що добре вивчила тестову частину іспиту і тому вирішила перестрахуватися. Вона нанесла на нігті манікюр з точками. Кожна точка відповідала певним відповідям до тесту.

"Я не прихильниця звичайних шпаргалок на листках паперу, так як досить боязка і вважаю їх дуже помітними. Я дивилася на свої лаки для нігтів, і мене раптом осінило. Подумала, що це ідеальний спосіб списати, тому що з боку такий манікюр в різнокольорову цятку виглядає цілком буденно, але я-то знаю, що в ньому зашифровано, на відміну від нашої екзаменаційної комісії. Мінус в тому, що потрібно заздалегідь знати всі відповіді", - пояснила школярка.

Фото: Шпаргалка школярки (tjournal.ru)

На кожному нігті був зашифрований один варіант відповідей.

"Одна точка одного кольору - це відповідь у вигляді літери. Я взяла чотири кольори і запам'ятала, за яку літеру вони відповідають. Поставила їх по порядку в кілька рядів",- додала вона.

Школярка зізналася, що списати у неї так і не вийшло, так як на іспиті їй випав єдиний варіант, який вона не зашифрувала в точках. На нього просто не вистачило пальців.

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