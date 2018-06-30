"Наконец-то прилетели": над Одессой заметили НЛО (видео)

Пользователи сети активно обсуждают НЛО в небе над Одессой

В небе над Одессой туристы заметили неопознанный летающий объект. Соответствующее видео опубликовал в YouTube один из очевидцев.

Интересно, что по словам мужчины, снимавшего НЛО, странный пирамидальный предмет был виден лишь в объектив камеры телефона.

"Съемка с прогулочного катера. Причем НЛО видно только через камеру телефона!.. Там справа в облаках еще одно просматривается. Телефоны наших родителей, в основном - старые, камеры, соответственно, тоже﻿", - написал автор ролика.

Видео: YouTube/Алекс Фокс

В комментариях пользователи активно обсуждают видео. Правда, многие не верят в то, что над Одессой действительно кружили инопланетяне.

"Да, удивительное совпадение: все кадры НЛО фиксируют только в 240p﻿", - подметил один из юзеров.

"Если снимать на качественный телефон, то ничего удивительного может не получиться. Вместо размытого пятна окажется птичка или дрон, запущенный детишками", - ответил ему другой комментатор.

Скриншот комментариев (YouTube/Алекс Фокс)

Но некоторые юзеры отнеслись к видео с юмором.

"Наконец-то прилетели", - написал один.

"Да когда же уже вторжение-то начнется? Может, мы и проиграем эту войну, зато хоть не будет срача между людьми. Нас объединит эта война. Жду. Надеюсь", - добавил другой.﻿

Скриншот комментариев (YouTube/Алекс Фокс)

Кстати, это уже не первый раз, когда возле Южной Пальмиры видят НЛО. Так, в прошлом году над городами Одесской области зафиксировали сразу три неопознанных летающих объекта.

Видео: РБК-Украина