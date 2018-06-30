"Нарешті прилетіли": над Одесою помітили НЛО (відео)

Користувачі мережі активно обговорюють НЛО в небі над Одесою

У небі над Одесою туристи помітили непізнаний літаючий об'єкт. Відповідне відео опублікував у YouTube один з очевидців.

Цікаво, що за словами чоловіка, який і зняв НЛО, дивний пірамідальний предмет був видний лише в об'єктив камери телефону.

"Зйомка з прогулянкового катера. Причому НЛО видно тільки через камеру телефону!.. Там справа в хмарах ще одне проглядається. Телефони наших батьків, в основному старі, камери, відповідно, теж", - написав автор ролика.

Відео: YouTube/Алекс Фокс

У коментарях користувачі активно обговорюють відео. Правда, багато хто не вірить в те, що над Одесою дійсно кружляли інопланетяни.

"Так, дивний збіг: всі кадри НЛО фіксують тільки в 240p", - зауважив один з юзерів.

"Якщо знімати на якісний телефон, то нічого дивного може не вийти. Замість розмитої плями виявиться пташка або дрон, запущений дітлахами", - відповів йому інший коментатор.

Скріншот коментарів (YouTube/Алекс Фокс)

Але деякі юзери поставилися до відео з гумором.

"Нарешті прилетіли", - написав один.

"Так коли ж вже вторгнення почнеться? Може, ми і програємо цю війну, зате хоч не буде срача між людьми. Нас об'єднає ця війна. Чекаю. Сподіваюся", - додав інший.

Скріншот коментарів (YouTube/Алекс Фокс)

До речі, це вже не перший раз, коли біля Південної Пальміри бачать НЛО. Так, в минулому році над містами Одеської області зафіксували одразу три непізнаних літаючих об'єкта.

Відео: РБК-Україна