Пингвины воруют технику на украинской полярной станции в Антарктиде

Геологи обеспокоены поведением пингвинов

В Антарктиде пингвины воруют техническое оборудование геологов. Об этом сообщает Skaties.lv.

Антарктические пингвины мешают латвийским полярникам проводить научные исследования. Они похищают техническое оборудование у геологов.

Латвийские исследователи Янис Карушс, Кристапс Ламперс и Марис Криеванс прибыли на украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" в середине февраля для того, чтобы изучить внутреннюю структуру арктических ледников. Украинская станция расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага.

Ученые надеются, что те данные, которые они планируют собрать, помогут им понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата.

Латвийские полярники берут пробы почв, которые анализировать будут уже по возвращению в Латвию.

И хотя участники экспедиции привыкли к жителям Антарктиды, в частности к птицам и пингвинам, чьи любопытные взгляды регулярно сопровождают ученых как вблизи полярной станции "Академик Вернадский", так и за ее пределами, но они серьезно обеспокоены тем, что обитатели архипелага регулярно нарушают им планирование работ. Пингвины разрушают, воруют и перемещают техническое оборудование, чем затрудняют работу геологов.

В конце марта на станцию "Академик Вернадский" должен прибыть корабль с украинским исследователями. Планируется совместная работа украинских и латвийских ученых.

После этого, корабль вместе с украинскими и латвийскими исследователями отправится в дорогу из Антарктиды в Южную Америку.

Кстати, звезда "Очень странных дел" поедет в Антарктику танцевать с пингвинами.

Американский актер Дэвид Харбор, который исполнил роль шерифа Хоппера в сериале "Очень странные дела", шуточно обратился к Гринпису, чтоб его взяли в экспедицию по Антарктике. Представители экологической организации поставили перед ним задачу: набрать 200 тысяч ретвитов на одном из его постов в Twitter. Об этом сообщает NME.

"Эй, Гринпис, сколько ретвитов нужно набрать, чтобы вы отправили меня сказать императорским пингвинам, что у них ужасное воспитание? Может быть, шериф Хоппер потанцует с парнями...", - написал Харбор у себя в микроблоге.