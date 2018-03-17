Пінгвіни крадуть техніку на українській полярній станції в Антарктиді

Геологи стурбовані поведінкою пінгвінів

В Антарктиді пінгвіни крадуть технічне обладнання геологів. Про це повідомляє Skaties.lv.

Антарктичні пінгвіни заважають латвійським полярникам проводити наукові дослідження. Вони викрадають технічне обладнання у геологів.

Латвійські дослідники Яніс Карушс, Крістапс Ламперс і Маріс Криеванс прибули на українську полярну станцію "Академік Вернадський" в середині лютого для того, щоб вивчити внутрішню структуру арктичних льодовиків. Українська станція розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу.

Вчені сподіваються, що ті дані, які вони планують зібрати, допоможуть їм зрозуміти процеси, що почалися в регіоні внаслідок зміни клімату.

Латвійські полярники беруть проби ґрунтів, які будуть аналізувати вже по поверненню в Латвію.

І хоча учасники експедиції звикли до жителів Антарктиди, зокрема до птахів і пінгвінів, чиї цікаві погляди регулярно супроводжують вчених як поблизу полярної станції "Академік Вернадський", так і за її межами, але вони серйозно стурбовані тим, що мешканці архіпелагу регулярно порушують їм планування робіт. Пінгвіни руйнують, крадуть і переміщують технічне обладнання, чим ускладнюють роботу геологів.

В кінці березня на станцію "Академік Вернадський" повинен прибути корабель з українськими дослідниками. Планується спільна робота українських і латвійських науковців.

Після цього, корабель разом з українськими та латвійськими дослідниками вирушить у дорогу з Антарктиди в Південну Америку.

До речі, зірка "Дуже дивних справ" поїде в Антарктику танцювати з пінгвінами.

Американський актор Девід Харбор, який виконав роль шерифа Хопера в серіалі "Дуже дивні справи", жартівливо звернувся до Грінпісу, щоб його взяли в експедицію по Антарктиці. Представники екологічної організації поставили перед ним завдання: набрати 200 тисяч ретвітів на одному з його постів в Twitter. Про це повідомляє NME.

"Гей, Грінпіс, скільки ретвітів потрібно набрати, щоб ви відправили мене сказати імператорським пінгвінам, що у них жахливе виховання? Може бути, шериф Хоппер потанцює з хлопцями...", - написав Харбор у себе в мікроблозі.