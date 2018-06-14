"Кардинально изменил мою жизнь": победительница Холостяк 8 рассказала о жизни после проекта

Девушка рассказала о своих отношениях с Рожденом

Победительница Холостяк 8 Иванна Гончарук поделилась тем, как изменилась ее жизнь после проекта. Об этом участница шоу рассказала в интервью для "Сегодня. Lifestyle".

Иванна Гончарук сообщила, что до участия в проекте она не верила в дружбу между мужчиной и женщиной. И как будут развиваться ее отношения с Рожденом дальше, она пока не знает.

"До моего участия в проекте я не верила в дружбу между мужчиной и женщиной. Просто я никогда не дружила с мужчинами. Но сейчас я понимаю, что жизнь иногда дает нам такие испытания и ситуации, когда запросто можно поменять свои жизненные принципы и правила. И теперь я считаю, что все в этой жизни возможно. Что касается дружбы с Рожденом – мы поддерживаем отношения, но наперед я не хочу загадывать. Как будет, так будет", - рассказала Гончарук.

Иванна сообщила, что во время проекта у нее сложились прекрасные отношения с другими участницами и с некоторыми она поддерживает связь и после своей победы.

"В принципе, со всеми поддерживаю связь, но в основном это Яночка, Анетти, Наташа. Немножко общались с Галей", - отметила Гончарук.

Победительница утверждает, что участие в проекте кардинально изменило ее жизнь.

"Очень повлиял, он сделал меня сильнее, увереннее в себе, я поборола множество комплексов, страхов, начала смотреть на жизнь по-другому. Поэтому, проект кардинально изменил мою жизнь", - призналась Иванна.

По словам девушки, в планах у нее много трудиться, так как она запустила свой проект.

"Я запустила свой проект для женщин, где мы будем им помогать, делать их лучше и менять их жизни. Я вкладываю в этот проект все усилия, ресурсы и энергию. Поэтому в планах трудиться, трудиться и еще раз трудиться", - добавила Иванна.

Кстати, герой Холостяк 8 Рожден Ануси объяснил, почему выбрал Иванну.

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