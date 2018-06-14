"Кардинально змінив моє життя": переможниця Холостяк 8 розповіла про життя після проекту

Дівчина розповіла про свої стосунки з Рожденом

Переможниця Холостяк 8 Іванна Гончарук поділилася тим, як змінилося її життя після проекту. Про це учасниця шоу розповіла в інтерв'ю для "Сьогодні. Lifestyle".

Іванна Гончарук повідомила, що до участі в проекті вона не вірила в дружбу між чоловіком і жінкою. І як будуть розвиватися відносини з Рожденом далі, вона поки не знає.

"До моєї участі в проекті я не вірила в дружбу між чоловіком і жінкою. Просто я ніколи не дружила з чоловіками. Але зараз я розумію, що життя дає нам такі випробування і ситуації, коли запросто можна поміняти свої життєві принципи і правила. І тепер я вважаю, що все в цьому житті можливо. Що стосується дружби з Рожденом – ми підтримуємо стосунки, але я наперед не хочу загадувати. Як буде, так буде", - розповіла Гончарук.

Іванна повідомила, що під час проекту у неї склалися прекрасні відносини з іншими учасницями і з деякими вона підтримує зв'язок і після своєї перемоги.

"В принципі, з усіма підтримую зв'язок, але в основному це Яночка, Анетти, Наташа. Трошки спілкувалися з Галею", - зазначила Гончарук.

Переможниця стверджує, що участь у проекті кардинально змінила її життя.

"Дуже вплинула, він зробив мене сильніше, впевненіше в собі, я поборола безліч комплексів, страхів, почала дивитися на життя по-іншому. Тому, проект кардинально змінив моє життя", - зізналася Іванна.

За словами дівчини, в планах у неї багато працювати, так як вона запустила свій проект.

"Я запустила свій проект для жінок, де ми будемо їм допомагати, робити їх краще і змінювати їх життя. Я вкладаю в цей проект всі зусилля, ресурси і енергію. Тому в планах працювати, працювати і ще раз працювати", - додала Іванна.

До речі, герой Холостяк 8 Рожден Анусі пояснив, чому вибрав Іванну.

Всесвітній день донора крові. Рекомендації тим, хто хоче здати кров (video.rbc.ua)