МастерШеф Подростки: кто победил в шоу

Победитель получил приз - 100 тысяч гривен, а также обучение в престижной кулинарной школе

30 мая в эфире телеканала СТБ состоялся суперфинал проекта МастерШеф Подростки - "Кулинарный выпускной".

Впервые в истории шоу участниками стали подростки возрастом 14-18 лет. За звание лучшего кулинара страны сражались три юные девушки: Каролина Залевская, Таня Куриленко и Настя Кобыляцкая.

Фото: СТБ

По правилам суперфинала, за три часа участницам нужно приготовить три сложных блюда: закуску, основное и десерт. Как не раз настаивали судьи проекта, финальное меню должно отражать все навыки, приобретенные на проекте, соответствовать современным кулинарным техникам и тенденциям, быть сложным в приготовлении, и, естественно, вкусным!

Фото: СТБ

В итоге, Татьяну Литвинову, Эктора Хименес-Браво и Дмитрия Горовенко поразили блюда, приготовленные Настей Кобыляцкой! Именно она стала победительницей "МастерШеф. Кулинарный выпускной"!

Фото: СТБ

Настя Кобыляцкая – 17-летняя школьница из Харькова. В суперфинале она приготовила на закуску - свекольно-гранатовые каннеллони с сыром горгондзола, малиново-свекольным муссом и молекулярным мхом, в качестве основного блюда – копченое каре ягненка с корочкой из гречки, пряных овощей и трав с лимонно-ванильным соусом и эмульсией из петрушки и мяты с роллами из цукини, наполненными муссом из рикотты и базилика, а на десерт – корзинку из фундучного теста, заполненную карамельным кремом, пирожное шу с кракелином с кремами из белого и черного шоколада.

Как победитель "МастерШеф" Настя Кобыляцкая получит кубок проекта, приз 100 тысяч гривен, а также обучение в престижной кулинарной школе.

Фото: СТБ

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