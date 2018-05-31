Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

МастерШеф Подростки: кто победил в шоу

STYLERТВ-шоу        31.05.2018 - 08:25
Фото: СТБ
Фото: СТБ

Победитель получил приз - 100 тысяч гривен, а также обучение в престижной кулинарной школе

30 мая в эфире телеканала СТБ состоялся суперфинал проекта МастерШеф Подростки - "Кулинарный выпускной".

Впервые в истории шоу участниками стали подростки возрастом 14-18 лет. За звание лучшего кулинара страны сражались три юные девушки: Каролина Залевская, Таня Куриленко и Настя Кобыляцкая.

Фото: СТБ 

По правилам суперфинала, за три часа участницам нужно приготовить три сложных блюда: закуску, основное и десерт. Как не раз настаивали судьи проекта, финальное меню должно отражать все навыки, приобретенные на проекте, соответствовать современным кулинарным техникам и тенденциям, быть сложным в приготовлении, и, естественно, вкусным!

Фото: СТБ 

В итоге, Татьяну Литвинову, Эктора Хименес-Браво и Дмитрия Горовенко поразили блюда, приготовленные Настей Кобыляцкой! Именно она стала победительницей "МастерШеф. Кулинарный выпускной"!

Фото: СТБ 

Настя Кобыляцкая – 17-летняя школьница из Харькова. В суперфинале она приготовила  на закуску - свекольно-гранатовые каннеллони с сыром горгондзола, малиново-свекольным муссом и молекулярным мхом,  в качестве основного блюда – копченое каре ягненка с корочкой из гречки, пряных овощей и трав с лимонно-ванильным соусом и эмульсией из петрушки и мяты с роллами из цукини, наполненными муссом из рикотты и базилика, а на десерт – корзинку из фундучного теста, заполненную карамельным кремом, пирожное шу с кракелином с кремами из белого и черного шоколада.

Как победитель "МастерШеф" Настя Кобыляцкая получит кубок проекта, приз 100 тысяч гривен, а также обучение в престижной кулинарной школе.

Фото: СТБ 

Ранее легендарный французский шеф-повар высказался о Киеве, кухне Лазурного берега и гиде Мишлен.

Съедобные цветы

МастерШеф Подростки 1 сезон: 18 выпуск смотреть онлайн МастерШеф Подростки 1 сезон: 17 выпуск смотреть онлайн
Теги: МастерШеф
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top