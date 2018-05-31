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МастерШеф Підлітки: хто переміг у шоу

STYLERТВ-шоу        31.05.2018 - 08:25
Фото: СТБ
Фото: СТБ

Переможець отримав приз -100 тисяч гривень, а також навчання в престижній кулінарній школі

30 травня в ефірі телеканалу СТБ відбувся суперфінал проекту МастерШеф. Підлітки - "Кулінарний випускний".

Вперше в історії шоу учасниками стали підлітки віком 14-18 років. За звання кращого кулінара країни змагалися три юні дівчата: Кароліна Залевська, Таня Куриленко і Настя Кобиляцька.

Фото: СТБ

За правилами суперфіналу, за три години учасницям потрібно приготувати три складних страви: закуску, основне і десерт. Як не раз наполягали судді проекту, фінальне меню повинно відображати всі навички, придбані на проекті, відповідати сучасним кулінарних технік і тенденцій, бути складним у приготуванні, і, природно, смачним!

Фото: СТБ

У підсумку, Тетяну Литвинову, Ектора Хіменес-Браво і Дмитра Горовенко вразили страви, приготовані Настею Кобыляцкой! Саме вона стала переможницею "МастерШеф. Кулінарний випускний"!

Фото: СТБ

Настя Кобиляцька – 17-річна школярка з Харкова. У суперфіналі вона приготувала закуску - буряково-гранатові каннеллоні з сиром горгондзола, малиново-буряковим мусом і молекулярним мохом, в якості основного блюда – копчене каре ягняти з скоринкою з гречки, пряних овочів і трав з лимонно-ванільним соусом і емульсією з петрушки і м'яти з ролами з цукіні, наповненими мусом з рікотти і базиліка, а на десерт – корзинку з фундучного тіста, заповнену карамельним кремом, тістечко шу з кракелином з кремом з білого та чорного шоколаду

Як переможець "МастерШеф" Настя Кобиляцька отримає кубок проекту, приз 100 тисяч гривень, а також навчання в престижній кулінарній школі.

Фото: СТБ

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Теги: МастерШеф
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