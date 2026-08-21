4 тривожні сигнали на початку стосунків, які категорично не можна ігнорувати
Початок стосунків - це завжди період яскравих емоцій та "метеликів у животі". Проте саме в цей час, засліплені закоханістю, ми найчастіше ігноруємо перші тривожні дзвіночки, які згодом перетворюються на серйозні проблеми.
Які особливості поведінки чоловіка на ранніх етапах є чіткими індикаторами того, що поруч із вами опинився ненадійний або навіть токсичний партнер - читайте в матеріалі Styler.
Занадто швидкий розвиток подій
Якщо вже на другому побаченні він зізнається у вічному коханні, планує спільних дітей та називає вас "тією самою єдиною" - це не завжди ознака справжньої романтики.
Часто це маніпулятивна тактика під назвою "любовне бомбардування". Мета такої поведінки - швидко прив'язати вас до себе, змусити втратити пильність і встановити контроль, перш ніж ви встигнете пізнати його справжнього.
Ігнорування ваших кордонів у дрібницях
Найнадійніший тест на повагу - перевірити, як чоловік реагує на ваше слово "ні". Зверніть увагу на дрібні порушення:
- Ви попросили не телефонувати під час робочої наради, але він дзвонить "просто щоб почути голос".
- Ви сказали, що не любите певну страву, а він замовляє її зі словами: "Ти просто не куштувала, як її готують тут".
- Він наполягає на зустрічі, коли ви відверто сказали, що втомилися і хочете побути вдома.
Якщо чоловік порушує малі особисті межі зараз, він гарантовано перейде всі можливі кордони в майбутньому.
Синдром "усіх божевільних колишніх"
Уважно слухайте, як чоловік розповідає про свій минулий досвід. Якщо абсолютно всі його колишні партнерки були "істеричками", "меркантильними" або "неадекватними", а він у кожній історії виступає виключно як невинна жертва - це величезний червоний прапорець.
Психічно зріла людина здатна брати на себе відповідальність за частину провини у розриві.
Слова кардинально розходяться з діями
Він може красномовно обіцяти вам зірки з неба, але якщо він систематично запізнюється без поважних причин, скасовує плани в останню хвилину або зникає на кілька днів - вірте виключно діям.
Надійність чоловіка вимірюється не красивими компліментами, а стабільністю його вчинків.
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