4 тревожных сигнала в начале отношений, которые категорически нельзя игнорировать

Слишком быстрое развитие событий

Если уже на втором свидании он признается в вечной любви, планирует общих детей и называет вас "той же единственной" - это не всегда признак настоящей романтики.

Часто это манипулятивная тактика под названием "любовная бомбардировка". Цель такого поведения - быстро привязать вас к себе, заставить потерять бдительность и установить контроль, прежде чем вы успеете узнать его настоящего.

Игнорирование ваших границ в мелочах

Самый надежный тест на уважение - проверить, как мужчина реагирует на ваше слово "нет". Обратите внимание на мелкие нарушения:

Вы попросили не звонить по телефону во время рабочего совещания, но он звонит "просто чтобы услышать голос".

Вы сказали, что не любите определенное блюдо, а он заказывает его со словами: "Ты просто не пробовала, как его готовят здесь".

Он настаивает на встрече, когда вы откровенно сказали, что устали и хотите побыть дома.

Если мужчина нарушает малые личные границы сейчас, он гарантированно перейдет все возможные границы в будущем.

Синдром "всех безумных бывших"

Внимательно слушайте, как мужчина рассказывает о своем прошлом опыте. Если абсолютно все его бывшие партнерши были "истеричками", "меркантильными" или "неадекватными", а он в каждой истории выступает исключительно как невинная жертва - это огромный красный флаг..

Психически зрелый человек способен брать на себя ответственность за часть вины в разрыве.

Слова кардинально расходятся с действиями

Он может красноречиво обещать вам звезды с неба, но если он систематически опаздывает без уважительных причин, отменяет планы в последнюю минуту или исчезает на несколько дней - верьте исключительно действиям.

Надежность мужчины измеряется не красивыми комплиментами, а стабильностью его поступков.