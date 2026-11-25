Хто може отримати безкоштовні ліки в Україні

Програма "Доступні ліки" діє в Україні з 2017 року. Її мета - зменшити фінансове навантаження на пацієнтів, які потребують регулярного або тривалого лікування. Скористатися програмою можуть пацієнти за наявності відповідних медичних показань незалежно від місця проживання.

Для отримання препаратів не обов'язково мати статус пенсіонера, внутрішньо переміщеної особи, людини з інвалідністю або малозабезпеченої особи.

Основними умовами є наявність відповідного призначення лікаря та включення препарату до державної програми.

Які ліки можна отримати за державний кошт

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, програма охоплює препарати для лікування таких захворювань і станів:

серцево-судинні захворювання;

цукровий та нецукровий діабет;

бронхіальна астма та інші хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів;

розлади психіки та поведінки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона;

глаукома;

мігрень;

захворювання ендокринної системи;

аутоімунні та запальні захворювання;

окремі захворювання у дітей;

біль у пацієнтів, які потребують паліативної допомоги.

Також програма охоплює окремі медичні вироби, зокрема тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.

Повний перелік препаратів та медичних виробів, актуалізований 30 вересня 2026 року, доступний на сайті НСЗУ в розділі "Доступні ліки".

Як отримати безкоштовні ліки: покрокова інструкція

Крок 1. Звернутися до лікаря

Залежно від захворювання потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або профільного спеціаліста.

Крок 2. Отримати електронний рецепт

Після призначення лікування лікар сформує електронний рецепт. Пацієнт отримає SMS-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення.

Якщо людина не користується мобільним телефоном, лікар може надати роздруковану інформаційну пам'ятку з необхідними даними.

Крок 3. Знайти аптеку

Необхідно звернутися до аптеки, яка відпускає препарати за відповідним напрямом програми "Доступні ліки".

Крок 4. Обрати препарат

Фармацевту потрібно повідомити номер електронного рецепта. Він запропонує наявні препарати та пояснить, які з них можна отримати безкоштовно, а за які необхідно доплатити.

Крок 5. Отримати ліки

Після вибору препарату потрібно назвати код погашення рецепта та отримати ліки.

Скільки часу діє електронний рецепт

Як зазначає НСЗУ, термін дії електронного рецепта за програмою "Доступні ліки" становить 30 календарних днів з моменту його виписування.

Для наркотичних та психотропних лікарських засобів цей термін становить 10 календарних днів.

Якщо термін дії рецепта закінчився, необхідно звернутися до лікаря для отримання нового.

У яких аптеках можна отримати безкоштовні ліки

З 1 липня 2025 року всі аптеки в Україні зобов'язані укладати договори з НСЗУ та долучатися до програми "Доступні ліки". Відповідні зміни передбачені оновленими ліцензійними умовами, повідомляє МОЗ.

Знайти аптеку, яка відпускає необхідні препарати, можна такими способами:

за допомогою електронної карти аптек на сайті НСЗУ;

через чат-бот "Спитай Гриця" у Telegram або Viber;

за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Важливо, що отримати препарати можна незалежно від місця реєстрації пацієнта та населеного пункту, в якому лікар виписав рецепт.

Як отримати безкоштовні ліки, якщо поблизу немає аптеки

Жителі віддалених населених пунктів можуть скористатися сервісом "Укрпошта.Аптека".

Для замовлення препаратів за державною програмою необхідно мати чинний електронний рецепт та зателефонувати за номером 0 800 300 545.

Доставка препаратів за програмою "Доступні ліки" здійснюється безкоштовно. Але замовити інсулін, наркотичні та психотропні лікарські засоби через цей сервіс не можна.

Чому за деякі препарати потрібно доплачувати

Держава компенсує вартість препаратів відповідно до встановленого розміру відшкодування.

Якщо вартість конкретного препарату повністю покривається державою, пацієнт отримує його безкоштовно. Якщо ціна перевищує розмір компенсації, необхідно доплатити різницю.

Якщо в аптеці немає безкоштовного препарату, пацієнт може:

зачекати на його надходження;

звернутися до іншої аптеки;

обрати інший препарат з відповідною діючою речовиною, дозуванням та формою випуску з передбаченою доплатою.

Куди звертатися, якщо в аптеці відмовили у видачі ліків

Якщо аптека має договір із НСЗУ, але безпідставно відмовляється відпускати препарати за електронним рецептом, пацієнт може звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Якщо ж в аптеці повідомили про відсутність договору з НСЗУ, необхідно звернутися на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201.

Перед зверненням варто записати назву та адресу аптеки, дату відмови й уточнити її причину.