Через ці 5 помилок влітку ваш одяг втрачає колір та свіжість

Повноцінне прання замість освіження

Одяг, який носили всього кілька годин, часто відправляють у барабан на довгий цикл, навіть якщо на ньому немає жодних плям. Це головна причина швидкого зношування волокон та втрати кольору.

Якщо річ просто втратила свіжість, фахівці радять використовувати функції обробки парою, які є в сучасних пральних машинах. Короткі парові програми допомагають усунути неприємні запахи та розгладити складки менш ніж за 30 хвилин без повноцінного прання.

Сушіння під прямими сонячними променями

Багато хто розвішує вологі речі на балконі або в саду під палючим сонцем, щоб вони швидше висохли. Але ультрафіолет є одним із найбільших ворогів інтенсивних кольорів. Чорний одяг швидко вицвітає, темні відтінки втрачають глибину, а пастельні виглядають запраними. Рекомендується сушити речі в тіні або хоча б вивертати їх навиворіт.

Надмірне використання мийних засобів

Більше порошку або капсул не означає кращий результат. Це дуже поширений міф. Надлишок хімії не вимивається до кінця і залишає наліт на тканинах, роблячи їх жорсткими. Крім того, залишки мийних засобів можуть викликати подразнення шкіри у спеку. Дозувати засоби потрібно суворо за інструкцією виробника.

Ігнорування інформації на бирках

Влітку гардероб здебільшого складається з льону, віскози та тонкої бавовни. Кожна з цих тканин має свої потреби, тому прати їх разом в одному режимі вкрай небажано.

Варто пам'ятати, що температура, вказана на етикетці, зазвичай є максимально допустимою. Прання делікатних тканин при 30 градусах замість 40 дозволяє зберегти колір, форму і структуру матеріалу набагато довше.

Зберігання вологих речей у кошику

Складати спітнілий після довгого дня одяг у кошик і залишати його там на кілька днів вкрай погана звичка. Висока температура та вологість сприяють тому, що бактерії розмножуються швидше, а плями та неприємні запахи глибоко в'їдаються у волокна. Такий одяг варто прати або освіжати якомога швидше.