Чи можна мити окуляри, контейнери та прикраси гарячою водою: поради від виробників і гемологів

Значення має не лише температура води, а й температура самої речі. Наприклад, холодна скляна полиця холодильника може тріснути навіть від теплої води. Для інших предметів обмеження пов’язані з матеріалом, покриттям або клеєними деталями, тому універсальної температури для очищення виробів немає.

Лаковані дерев’яні меблі

Перед очищенням лакованого столу або комода перевірте рекомендації щодо його покриття. Наприклад, виробник меблів Artek радить уникати гарячої води для своїх лакованих дерев’яних поверхонь.

Для догляду компанія рекомендує м’яку серветку, змочену розчином води та нейтрального мийного засобу. Після очищення поверхню потрібно витерти насухо.

Не залишайте меблі мокрими та не заливайте їх водою.

Холодне віконне скло

Не намагайтеся відмити холодне вікно дуже гарячою водою або окропом. Виробник скла Saint-Gobain Glass застерігає: різка зміна температури під час очищення може спричинити тріщини.

Використовуйте м’яку серветку та відповідний засіб для скла, уникаючи різкого нагрівання поверхні.

Скляні полиці холодильника

Не мийте скляну полицю гарячою водою одразу після виймання її з холодильника. Samsung попереджає, що навіть тепла вода на холодному склі може спричинити тріщини через різку зміну температури.

Залиште зняту полицю при кімнатній температурі, щоб вона зігрілася. Після цього використовуйте теплу воду, м’який мийний засіб і губку або серветку, а наприкінці витріть поверхню насухо.

Пластикові контейнери та кришки

Перевіряйте температурні обмеження для конкретного виробу. Наприклад, Tupperware рекомендує теплу воду замість окропу: надто гаряча вода може деформувати пластик і погіршити герметичність кришки.

Для звичайного миття використовуйте теплу воду з мийним засобом і м’яку губку. Ретельно змийте залишки засобу та висушіть контейнер і кришку перед зберіганням.

Окуляри

Бренд окулярів Warby Parker застерігає від очищення лінз гарячою водою: висока температура може пошкодити їхні спеціальні покриття.

Промийте окуляри ледь теплою проточною водою. Нанесіть на кожну лінзу краплю засобу для миття посуду без лосьйонних добавок, обережно розподіліть пальцями по обох боках лінз та оправі. Змийте засіб і витріть окуляри чистою серветкою з мікрофібри.

Пензлі для макіяжу

Залишки тонального крему чи тіней не варто вимивати гарячою водою. За поясненням e.l.f. Cosmetics, вона може пошкодити ворс і послабити клей, який утримує його в пензлі.

Змочіть ворс ледь теплою водою, тримаючи пензель ворсом вниз. Очистьте його засобом для миття пензлів за інструкцією та ретельно змийте піну. Не допускайте потрапляння води в місце з’єднання ворсу з ручкою.

Після очищення обережно промокніть пензель рушником і залиште сушитися горизонтально, щоб ворс виступав за край поверхні.

Деталі пластикового конструктора

Температуру води для конструктора перевіряйте в інструкції конкретного виробника. Наприклад, LEGO рекомендує мити свої деталі вручну у воді не гарячішій за 40 градусів. Сильне нагрівання може змінити їхню форму.

Використовуйте м’яку губку або серветку. За потреби додайте м’який мийний засіб, а потім ретельно змийте його чистою водою.

Електронні компоненти LEGO та чутливі деталі з металом компанія радить протирати серветкою, злегка змоченою водою з м’яким мийним засобом без ароматизаторів та олій.

Не кладіть деталі LEGO у пральну чи посудомийну машину та не сушіть їх феном або на прямому сонці.

Прикраси з перлами та опалами

Гемологічний інститут Америки попереджає, що сильне нагрівання може змінити колір перлів і спричинити тріщини. Опали також можуть тріснути від високої температури або різких перепадів.

Після носіння протирайте перли м’якою чистою серветкою. Для періодичного ретельнішого очищення GIA допускає теплу мильну воду. Якщо перли нанизані на нитку, перед надяганням дочекайтеся її повного висихання. Не використовуйте парові та ультразвукові очищувачі.

Опали очищуйте теплою мильною водою, проте враховуйте тип вставки. Якщо вона складається зі склеєних шарів, тривалий контакт із водою може послабити клей. Перед очищенням звіртеся з рекомендаціями виробника, особливо якщо не знаєте, як виготовлена прикраса.