Скільки коштує хліб

Для порівняння обрали хлібобулочні вироби вагою від 350 до 380 г. Станом на 25 листопада в супермаркетах представлені такі пропозиції:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 34,90 грн.

"Сільпо" - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.

"Ашан" - батон "Київхліб" "Золотистий", нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізаний, 350 г - 28,49 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 25 листопада (колаж: Styler)

Ціни на молоко

У цій категорії порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

Вартість у супермаркетах становить:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 42,50 грн.

"Сільпо" - молоко "Премія", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 37,99 грн замість 55,99 грн.

"Ашан" - молоко "Селянське", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн замість 56,00 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Скільки коштують яйця

Для аналізу обрали курячі яйця першої категорії в упаковках по 10 штук.

Станом на 25 листопада ціни такі:

АТБ - яйця курячі "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 59,90 грн замість 63,90 грн.

"Сільпо" - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.

"Ашан" - яйця курячі Auchan, категорія С1, 10 шт. - 63,30 грн.

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Вартість гречки

Серед п'яти категорій продуктів найбільшу різницю в цінах зафіксували на гречану крупу. Для порівняння обрали упаковки вагою 1 кг.

Ціни розподілилися так:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

"Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн замість 64,99 грн.

"Ашан" - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Ціни на соняшникову олію

В останній категорії порівняли рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.

У торговельних мережах представлені такі пропозиції:

АТБ - олія "Своя лінія", соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн.

"Сільпо" - олія "Премія", соняшникова рафінована, 500 мл - 53,99 грн замість 56,99 грн.

"Ашан" - олія Auchan, соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

NOVUS - олія "Щедрий Дар", соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик 25 листопада

Ми підрахували загальну вартість обраних продуктів у кожній торговельній мережі. До набору увійшли одна упаковка хліба, 900 г молока, десяток курячих яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

Загальна вартість набору становить:

АТБ - 280,33 грн.

"Сільпо" - 204,17 грн.

"Ашан" - 268,90 грн.

NOVUS - 280,58 грн.

Найдешевше обраний набір продуктів обійдеться в "Сільпо" - 204,17 грн. Найдорожчим серед порівнюваних виявився кошик у NOVUS - 280,58 грн.

Що потрібно враховувати під час порівняння

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.

До огляду увійшли продукти зі схожими характеристиками, проте вони можуть відрізнятися виробником, рецептурою, способом виготовлення та іншими особливостями.

Тому наведені результати показують вартість конкретних товарів, а не загальний рівень цін у кожній торговельній мережі.

Ціни перевірено 25 листопада 2026 року. Вони можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності продукції та терміну дії знижок.