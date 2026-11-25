Сколько стоит хлеб

Для сравнения выбрали хлебобулочные изделия весом от 350 до 380 г. По состоянию на 25 ноября в супермаркетах представлены следующие предложения:

АТБ - хлеб "Кулиничи" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 34,90 грн.

"Сильпо" - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский" столичный, 350 г - 18,01 грн.

"Ашан" - батон "Киевхлеб" "Золотистый", нарезанный, 380 г - 25,80 грн.

NOVUS - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга", нарезанный, 350 г - 28,49 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 25 ноября (коллаж: Styler)

Цены на молоко

В этой категории сравнили молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

Стоимость в супермаркетах составляет:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризованное, 2,5%, 900 г - 42,50 грн.

"Сильпо" - молоко "Премия", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 37,99 грн вместо 55,99 грн.

"Ашан" - молоко "Селянське", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн вместо 56,00 грн.

NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Сколько стоят яйца

Для анализа выбрали куриные яйца первой категории в упаковках по 10 штук.

По состоянию на 25 ноября цены следующие:

АТБ - яйца куриные "Своя линия", категория С1, 10 шт. - 59,90 грн вместо 63,90 грн.

"Сильпо" - яйца "Від доброї курки" "Свежесть", категория С1, 10 шт. - 39,19 грн.

"Ашан" - яйца куриные Auchan, категория С1, 10 шт. - 63,30 грн.

NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Стоимость гречки

Среди пяти категорий продуктов наибольшую разницу в ценах зафиксировали на гречневую крупу. Для сравнения выбрали упаковки весом 1 кг.

Цены распределились следующим образом:

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

"Сильпо" - гречневая крупа "Премия", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн вместо 64,99 грн.

"Ашан" - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.

NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Цены на подсолнечное масло

В последней категории сравнили рафинированное подсолнечное масло объемом 500 мл.

В торговых сетях представлены следующие предложения:

АТБ - масло "Своя линия", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,13 грн.

"Сильпо" - масло "Премия", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,99 грн вместо 56,99 грн.

"Ашан" - масло Auchan, подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.

NOVUS - масло "Щедрый Дар", подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.

Сколько стоит продуктовая корзина 25 ноября

Мы подсчитали общую стоимость выбранных продуктов в каждой торговой сети. В набор вошли одна упаковка хлеба, 900 г молока, десяток куриных яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

Общая стоимость набора составляет:

АТБ - 280,33 грн.

"Сильпо" - 204,17 грн.

"Ашан" - 268,90 грн.

NOVUS - 280,58 грн.

Дешевле всего выбранный набор продуктов обойдется в "Сильпо" - 204,17 грн. Самой дорогой среди сравниваемых оказалась продуктовая корзина в NOVUS - 280,58 грн.

Что нужно учитывать при сравнении

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, "Сильпо" и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и "Ашана".

В обзор вошли продукты со схожими характеристиками, но они могут отличаться производителем, рецептурой, способом изготовления и другими особенностями.

Поэтому приведенные результаты показывают стоимость конкретных товаров, а не общий уровень цен в каждой торговой сети.

Цены проверены 25 ноября 2026 года. Они могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия продукции и срока действия скидок.