Хлорка, оцет та аміак: які засоби для прибирання небезпечно змішувати

Чому не можна змішувати засоби для прибирання

Побутова хімія містить активні речовини, які можуть вступати в реакцію між собою. У результаті замість ефективнішого очищення можна отримати небезпечні випари або їдку суміш.

Особливої обережності потребують засоби з гіпохлоритом натрію. Ця речовина входить до складу багатьох хлорних відбілювачів і дезінфекційних засобів, які в побуті часто називають хлоркою.

За інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), хлорні відбілювачі не можна змішувати з іншими мийними та дезінфекційними засобами, оскільки це може призвести до виділення небезпечних для дихання випарів.

Причому небезпечна реакція може виникнути не лише під час навмисного змішування двох рідин. Ризик існує і тоді, коли один засіб наносять на поверхню, де залишилися рештки іншого.

Хлорка та оцет - небезпечне поєднання для дихальних шляхів

Оцет часто використовують для видалення вапняного нальоту, а хлорні засоби - для дезінфекції сантехніки. Проте поєднувати їх категорично не можна.

Оцет містить оцтову кислоту, яка вступає в реакцію з гіпохлоритом натрію. Унаслідок цього може виділятися токсичний газ - хлор.

Як пояснює Міністерство охорони здоров'я штату Вашингтон, вдихання хлору може спричинити:

печіння та сльозотечу очей;

подразнення носа й горла;

кашель;

утруднене дихання;

біль у грудях.

За значного впливу можливе серйозне ураження легень. Тому не можна спочатку наливати хлорний засіб у ванну або унітаз, а потім додавати оцет, намагаючись посилити очищувальний ефект.

Це правило стосується й інших кислотних засобів, наприклад деяких препаратів для видалення іржі та вапняного нальоту.

Хлорка та аміак - чому небезпечні засоби для скла

Аміак, який також називають нашатирним спиртом у водному розчині, може входити до складу окремих засобів для миття скла, дзеркал та інших поверхонь.

Якщо змішати його з хлорним відбілювачем, можуть утворитися хлораміни - токсичні сполуки, випари яких подразнюють дихальні шляхи.

За даними Poison Control, така реакція може спричинити кашель, подразнення слизових оболонок і проблеми з диханням. Небезпека полягає в тому, що аміак не завжди очевидний у складі побутового засобу. Тому перед використанням важливо перевіряти етикетку.

Особливо обережно слід прибирати туалети та місця, де можуть залишатися сліди сечі, адже вона також містить речовини, здатні реагувати з хлорними засобами.

Перекис водню та оцет - ще одна помилка під час прибирання

Обидва засоби нерідко використовують окремо для побутового очищення. Проте змішувати їх в одній місткості не можна.

Під час реакції перекису водню з оцтовою кислотою може утворюватися пероцтова кислота. Вона здатна подразнювати шкіру, очі та дихальні шляхи.

Не варто готувати саморобні очищувальні суміші з перекису та оцту, навіть якщо їх рекомендують у побутових відео.

Хлорка та спирт - чому не варто поєднувати дезінфектори

Ще одна небезпечна комбінація - хлорний відбілювач і спиртовмісні засоби.

До них можуть належати окремі дезінфектори, очищувачі поверхонь та препарати на основі етилового або ізопропілового спирту.

За інформацією Transport Canada, під час змішування таких речовин можуть утворюватися токсичні сполуки, серед яких хлороформ.

Контакт із небезпечними випарами може спричинити головний біль, запаморочення, нудоту та інші симптоми отруєння. Тому не потрібно змішувати різні дезінфектори або додавати спирт до хлорних засобів.

Чому не можна змішувати засоби для прочищення труб

Засоби для прочищення каналізації можуть містити сильні кислоти або луги. Вони призначені для розчинення забруднень, але здатні спричиняти хімічні опіки. Якщо один препарат не допоміг, не можна одразу заливати в трубу інший.

Залежно від складу продуктів це може спричинити інтенсивне виділення тепла, розбризкування їдкої рідини або утворення небезпечних випарів.

Якщо засіб не спрацював, потрібно діяти відповідно до інструкції виробника. Не варто самостійно експериментувати з іншими хімікатами.

Що робити, якщо випадково змішали побутову хімію

Якщо під час прибирання з'явився різкий незвичний запах, кашель, печіння в очах або утруднене дихання, необхідно негайно припинити роботу.

Найважливіші дії:

Відійдіть від місця реакції. Негайно вийдіть із приміщення на свіже повітря. Не намагайтеся нейтралізувати суміш. Не додавайте оцет, соду, воду чи інші засоби, намагаючись зупинити реакцію. Не повертайтеся до приміщення заради прибирання. Не нахиляйтеся над сумішшю та не вдихайте випари, щоб визначити їхній запах. Зверніться по допомогу. Якщо виникли проблеми з диханням, біль у грудях, сильний кашель або погіршення самопочуття, телефонуйте 103 або 112. Якщо хімікати потрапили в очі чи на шкіру, промивайте уражене місце проточною водою щонайменше 15 хвилин і зверніться по медичну консультацію.

Навіть якщо після виходу на свіже повітря стало легше, не варто ігнорувати симптоми. Після вдихання деяких токсичних газів ураження дихальних шляхів може проявитися із затримкою.

Як безпечно користуватися побутовою хімією

Щоб уникнути небезпечних реакцій, достатньо дотримуватися кількох правил.

Використовуйте один засіб за раз і лише за призначенням.

Читайте склад, попередження та інструкцію на упаковці.

Не змішуйте різні препарати, навіть якщо обидва призначені для ванної кімнати.

Перед застосуванням іншого засобу видаліть залишки попереднього відповідно до інструкції виробника.

Провітрюйте приміщення під час прибирання, якщо це безпечно.

Зберігайте побутову хімію в оригінальних упаковках, подалі від дітей і домашніх тварин.

Варто пам'ятати, що для звичайного побутового прибирання часто достатньо води та мийного засобу.