Ідеальний газон без клопоту: 5 сланких рослин, які назавжди замінять звичайну траву

Азіатський жасмин

Ця рослина з дрібним глянцевим листям створює щільний килим, який швидко заповнює порожні ділянки у дворі.

Дизайнери радять звернути увагу на сорти Salsa (із зеленим, жовтим та помаранчевим листям), Bronze Beauty та Snow in Summer. Жасмин розростається досить швидко після третього року, але його легко контролювати щомісячною обрізкою.

Садова герань

На відміну від звичайної газонної трави, герань тішить око яскравим цвітінням. Це багаторічна рослина (не плутати з кімнатною пеларгонією), яка має винятково тривалий період цвітіння.

Видалення перших зів'ялих бутонів стимулює появу нових квітів аж до самої осені. Її ароматне листя стійке до садових шкідників та приваблює корисних запилювачів.

Горянка

Ця витончена рослина адаптується до різних кліматичних зон і є справжньою знахідкою для тінистих ділянок. Вона виростає близько 30 см у висоту, розростається повільно і не захоплює зайву територію.

Навесні молоде листя має червонуватий відтінок, який до осені перетворюється на благородні іржаві тони. Увесь догляд зводиться до зрізання старого листя ранньою весною.

Бруннера великолиста

Її часто називають "незабудкою" через дрібні блакитні квіти, проте головна цінність бруннери - розкішне текстурне листя. Рослина росте акуратними кущами, які легко розділяти та пересаджувати раз на кілька років. Єдине, що їй потрібно — це свіжий шар органічної мульчі навесні та своєчасне зрізання відцвілих пагонів.

Мімоза стиснута

Квіти цієї рослини нагадують пухнасті рожеві кульки. Її листя дуже чутливе і кумедно згортається від дотику. Мімоза виростає на 15–20 см у висоту і здатна прикрасити будь-який двір, створюючи щільний квітучий килим.

Адаптація до прохолодних зим

Обираючи ґрунтопокривні культури, завжди зважайте на морозостійкість. Для клімату з холодними зимами бруннера, садова герань та горянка стануть абсолютно безпрограшними варіантами, які чудово зимують у відкритому ґрунті.

А от теплолюбні види, такі як азіатський жасмин та мімоза, краще висаджувати у широкі контейнери, щоб восени перенести їх у прохолодне приміщення.