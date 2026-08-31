Идеальный газон без хлопот: 5 стелющихся растений, которые навсегда заменят обычную траву

Азиатский жасмин

Это растение с мелкими глянцевыми листьями создает плотный ковер, который быстро заполняет пустые участки во дворе.

Дизайнеры советуют обратить внимание на сорта Salsa (с зелеными, желтыми и оранжевыми листьями), Bronze Beauty и Snow in Summer. Жасмин разрастается довольно быстро после третьего года, но легко контролировать его ежемесячной обрезкой.

Садовая герань

В отличие от обычной газонной травы, герань радует глаз ярким цветением. Это многолетнее растение (не путать с комнатной пеларгонии), которое имеет исключительно длительный период цветения.

Удаление первых увядших бутонов стимулирует появление новых цветов вплоть до самой осени. Ее ароматные листья устойчивы к садовым вредителям и привлекают полезных опылителей.

Горянка

Это изящное растение адаптируется к разным климатическим зонам и является настоящей находкой для тенистых участков. Она произрастает около 30 см в высоту, разрастается медленно и не захватывает лишнюю территорию.

Весной молодые листья имеют красноватый оттенок, который к осени превращается в благородные ржавые тона. Весь уход сводится к срезанию старых листьев ранней весной.

Бруннера великолистая

Ее часто называют "незабудкой" из-за мелких голубых цветов, однако главная ценность бруннеры - роскошные текстурные листья. Растение растет аккуратными кустарниками, которые легко разделять и пересаживать раз в несколько лет. Единственное, что ей нужно – это свежий слой органической мульчи весной и своевременное срезание отцветших побегов.

Мимоза сжатая

Цветы этого растения напоминают пушистые розовые шарики. Ее листья очень чувствительны и смешно сворачиваются от прикосновения. Мимоза произрастает на 15–20 см в высоту и способна украсить любой двор, создавая плотный цветущий ковер.

Адаптация к прохладным зимам

Выбирая почвопокровные культуры, всегда учитывайте морозостойкость. Для климата с холодными зимами бруннера, садовая герань и горянка станут совершенно беспроигрышными вариантами, прекрасно зимующими в открытом грунте.

А вот теплолюбивые виды, такие как азиатский жасмин и мимоза, лучше высаживать в широкие контейнеры, чтобы осенью перенести в прохладное помещение.