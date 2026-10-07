Як очистити пральну машину: правила догляду за барабаном, лотком і фільтром

Що перевірити перед очищенням

Знайдіть інструкцію саме до вашої моделі пральної машинки: у ній зазначено програму догляду, допустимі засоби та порядок знімання деталей.

Перед ручним очищенням вимкніть прилад та вийміть вилку з розетки. Перед роботою зі зливним фільтром також перекрийте подачу води. Якщо щойно завершилося прання, потрібно зачекати, щоб вода охолонула перед зливанням.

Як очистити барабан

Цикл очищення запускають із порожнім барабаном. Приберіть одяг і сторонні предмети, після чого оберіть спеціальну програму, якщо вона є.

У посібнику британської споживчої організації Which? для моделей без такої програми радять порожнє прання за температури 60-90 °C. Конкретний режим обирайте відповідно до інструкції виробника.

Спеціальний очищувач потрібен не для кожного циклу. Якщо використовуєте його, дотримуйтеся дозування та способу внесення на упаковці.

Як очистити гумовий ущільнювач

У складках гуми навколо люка можуть залишатися вода та забруднення. Цю ділянку варто очищувати тканиною з мікрофібри, змоченою в теплій воді із засобом для миття посуду.

Обережно відгорніть край ущільнювача та протріть доступні складки. Стійкий наліт можна прибрати м'якою щіткою, без сильного натискання. Наприкінці витріть гуму насухо.

Як промити лоток для порошку та кондиціонера

Фахівчиня з прибирання Кетрін Грін у коментарі Ideal Home радить промивати лоток у теплій мильній воді, а кути й заглиблення очищувати зубною щіткою.

Порядок очищення:

Вийміть лоток способом, зазначеним в інструкції. Зніміть вставки, якщо вони знімні, та промийте деталі теплою водою. Приберіть наліт м'якою щіткою. За потреби використайте трохи засобу для миття посуду та ретельно змийте його. Протріть доступну частину відсіку, у який вставляють лоток. Висушіть деталі та встановіть їх на місце.

Як очистити зливний фільтр

Наведений порядок підходить для моделей із доступним зливним фільтром та аварійним шлангом.

Фахівчиня з догляду за домом Мері Марлоу Леверетт у матеріалі Real Simple описує такі кроки:

Підставте неглибоку ємність для води та підкладіть рушник. Відкрийте сервісну кришку, дістаньте аварійний шланг і зніміть заглушку. Злийте воду. Якщо ємність наповнилася, тимчасово закрийте шланг заглушкою, спорожніть її та продовжте. Після зливання вийміть фільтр, приберіть сміття та промийте його. Установіть фільтр назад, закрийте заглушку шланга та поверніть усі деталі на місце.

Якщо аварійного шланга немає, зливайте воду способом, зазначеним в інструкції до моделі.

Чи варто використовувати оцет, соду або таблетки для посудомийки

Експерти Good Housekeeping застерігають, що надмірне використання оцту може пошкоджувати шланги та гумові ущільнювачі. Сода може допомогти прибрати запах, але не забезпечує повного очищення відкладень усередині машини.

Австралійська споживча організація CHOICE не рекомендує використовувати таблетки для посудомийки: такі засоби з часом можуть пошкоджувати ущільнювачі та шланги.

Не змішуйте різні очищувачі. У CDC попереджають, що хлорний відбілювач у поєднанні з деякими іншими засобами може виділяти небезпечний газ - хлор.

Як часто потрібно очищувати пральну машину

Для циклу очищення барабана фахівці наводили орієнтир - раз на місяць або після 30 циклів прання. Точна частота залежить від рекомендацій виробника та інтенсивності використання машини. Лоток, ущільнювач і фільтр очищуйте за окремими вказівками в інструкції.

Після прання щоразу витирайте ущільнювач і залишайте дверцята та лоток прочиненими для просушування.

Якщо після очищення запах залишається або машина погано відводить воду, зверніться до майстра для перевірки зливної системи.