Як освіжити зимову куртку без прання: домашні методи видалення запаху

Чому зимова куртка неприємно пахне після зберігання

Навіть чистий на вигляд верхній одяг може втратити свіжість за кілька місяців у шафі. Особливо якщо його зберігали у щільному чохлі або приміщенні з підвищеною вологістю.

За інформацією American Cleaning Institute , зимові речі після тривалого зберігання нерідко мають затхлий запах.

Серед можливих причин:

недостатнє провітрювання шафи;

залишкова волога у тканині або наповнювачі;

сліди поту та забруднень, які не видалили перед зберіганням;

зберігання одягу у поліетиленових пакетах.

Важливо розуміти, що неприємний запах не завжди означає необхідність повного прання.

Як освіжити зимову куртку без прання

Провітріть куртку на свіжому повітрі

Найпростіший спосіб повернути верхньому одягу свіжість - дістати його із шафи та забезпечити доступ повітря. Повішайте куртку на широкі плічка, розстебніть блискавку та відкрийте кишені. Залиште її у сухому, добре провітрюваному місці.

Не варто розміщувати куртку біля гарячої батареї або залишати надовго під прямими сонячними променями. Надмірне нагрівання може пошкодити окремі матеріали та покриття. Якщо запах з'явився через тривале перебування у закритій шафі, провітрювання може допомогти його послабити.

Використайте харчову соду для поглинання запахів

Харчова сода відома здатністю нейтралізувати деякі неприємні запахи.

Водночас для зимових курток із пуховим наповнювачем, мембраною або спеціальним водовідштовхувальним покриттям не варто без перевірки наносити соду безпосередньо на тканину.

Більш обережний домашній варіант - поставити відкриту ємність із содою у суху шафу поруч із курткою, не допускаючи контакту порошку з одягом. Такий спосіб може допомогти зменшити запах у самому місці зберігання, але не гарантує видалення запаху, який уже ввібрався у тканину.

Чи можна освіжити зимову куртку парою

Ще один спосіб освіжити деякі види одягу - обробка парою.

Як пояснюють фахівці Good Housekeeping , відпарювач може допомогти зменшити легкі запахи та розправити складки між повноцінними очищеннями.

Однак цей метод підходить не для кожної зимової куртки.

Перед використанням потрібно:

перевірити ярлик із рекомендаціями щодо догляду;

переконатися, що матеріал допускає обробку парою;

випробувати вплив пари на непомітній ділянці;

не притискати гарячу насадку до тканини;

дати куртці повністю висохнути перед поверненням у шафу.

Особливо обережно слід поводитися з мембранними тканинами, натуральною шкірою, хутром та матеріалами зі спеціальними покриттями. Якщо виробник не дозволяє обробку парою, краще обмежитися провітрюванням або звернутися до професійної хімчистки.

Чого не варто робити, щоб не зіпсувати куртку

Намагаючись швидко прибрати неприємний запах, можна випадково пошкодити верхній одяг. Наприклад, не варто рясно обприскувати куртку парфумами. Вони можуть лише тимчасово замаскувати запах, а на деяких тканинах залишити сліди.

Також небажано без перевірки використовувати оцет, спирт або інші домашні розчини. Вони можуть вплинути на колір тканини чи спеціальне покриття. Експерти Good Housekeeping рекомендують перед застосуванням засобів для освіження одягу перевіряти їхню дію на непомітній ділянці.

Особливо важливо не намагатися приховати запах плісняви ароматизаторами. Якщо куртка зберігалася у вологому приміщенні, має видимі плями або стійкий затхлий запах, її потрібно належним чином очистити відповідно до рекомендацій виробника.

Як правильно зберігати зимову куртку, щоб запах не повернувся

Щоб наступного сезону не довелося знову боротися із затхлим запахом, важливо правильно підготувати верхній одяг до зберігання.

За рекомендаціями American Cleaning Institute, перед тим як прибрати зимові речі на кілька місяців, їх потрібно очистити та повністю висушити. Для зберігання краще обирати сухе, прохолодне місце без надмірної вологості.

Також варто дотримуватися кількох правил:

не складати у шафу вологий верхній одяг;

не залишати куртку надовго у щільному поліетиленовому пакеті;

використовувати чохол, який пропускає повітря;

залишати між речами достатньо місця для вентиляції;

періодично перевіряти стан одягу під час тривалого зберігання.

Якщо куртка має натуральний пуховий наповнювач, не варто надовго залишати її сильно стиснутою. Це може негативно вплинути на об'єм утеплювача.

Правильне зберігання допоможе не лише уникнути неприємних запахів, а й довше зберегти зовнішній вигляд та властивості зимового одягу.