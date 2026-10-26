Як зберігати продукти під час відключень світла: МОЗ пояснило головні правила

Скільки часу холодильник зберігає холод без світла

За рекомендаціями Центру громадського здоров'я України, температура в холодильнику не повинна перевищувати +4°C, а в морозильній камері має становити -18°C або нижче.

Після відключення електроенергії продукти можуть певний час залишатися охолодженими, якщо не відкривати дверцята приладу.

Орієнтовна тривалість збереження холоду:

До 4 годин - у холодильній камері із зачиненими дверцятами.

До 48 годин - у повністю заповненій морозильній камері.

До 24 годин - у напівпорожній морозильній камері.

Фактичний час залежить від моделі холодильника, кількості продуктів і температури в приміщенні. Тому навіть у межах зазначених термінів важливо стежити за температурою всередині.

Як підготувати холодильник до відключень світла

Щоб продукти довше залишалися охолодженими, фахівці радять заздалегідь підготувати холодильник і морозильну камеру.

Насамперед варто покласти всередину побутові термометри. Вони допоможуть перевіряти температуру після відновлення електропостачання та оцінювати умови зберігання їжі.

Ще один спосіб - заморозити воду в пластикових пляшках. Під час тривалого відключення їх можна перекласти з морозилки до холодильного відділення, щоб уповільнити підвищення температури.

Також у МОЗ рекомендують заздалегідь заморозити продукти, які швидко псуються, якщо вони придатні для заморожування. Це допоможе подовжити термін їхнього зберігання.

Під час самого відключення варто якомога рідше відкривати холодильник і морозильну камеру, адже кожне відкривання дверцят прискорює втрату холоду.

Чи можна зберігати продукти на балконі

У холодну пору року може здаватися, що балкон здатен замінити холодильник. Проте фахівці МОЗ не рекомендують використовувати його для зберігання продуктів, які швидко псуються.

Навіть восени та взимку температура надворі може коливатися й підніматися вище +4°C. Крім того, на балконі складно забезпечити стабільну вологість і належні санітарні умови.

На засклених балконах часто немає достатньої вентиляції, а температура може змінюватися залежно від сонячного освітлення. А на відкритих балконах до їжі можуть дістатися птахи та тварини.

Тому зберігати молоко, м'ясо, рибу, готові страви та інші швидкопсувні продукти на балконі замість холодильника не варто.

Які продукти потрібно викинути після відключення світла

Оцінювати безпечність їжі лише за запахом або зовнішнім виглядом не можна. Навіть якщо продукт виглядає нормально, він може бути небезпечним для здоров'я.

За рекомендаціями Центру громадського здоров'я, м'ясо, рибу, птицю, молоко, м'які сири, яйця, готові страви та залишки їжі потрібно викинути, якщо вони перебували за температури вище +4°C понад дві години.

Якщо холодильник залишався без електроенергії понад чотири години, швидкопсувні продукти слід викинути, якщо немає підтвердження, що вони весь цей час зберігалися за безпечної температури.

Із замороженими продуктами ситуація інша. Їх можна повторно заморозити або приготувати, якщо вони все ще містять кристали льоду або їхня температура не перевищує +4°C.

Повністю розморожені продукти, які перебували за вищої температури понад дві години, потрібно утилізувати. У МОЗ також наголошують, що куштувати їжу для перевірки її свіжості не можна. Якщо невідомо, скільки часу швидкопсувні продукти перебували без належного охолодження, краще не ризикувати здоров'ям.

Які симптоми харчового отруєння небезпечні

Вживання продуктів, що зберігалися з порушенням температурного режиму, може призвести до харчових інфекцій.

У МОЗ радять звернутися по медичну допомогу, якщо симптоми не минають або погіршуються.

Особливо небезпечними є такі ознаки:

Діарея, яка триває понад три дні.

Кров у випорожненнях.

Часте блювання, через яке не вдається утримувати рідину.

Температура тіла понад 39°C.

Ознаки зневоднення - рідкісне сечовипускання, сухість у роті та горлі, сильна спрага, запаморочення або виражена слабкість.

У разі сильного зневоднення, порушення свідомості чи різкого погіршення стану необхідна невідкладна медична допомога.

Головне правило під час відключень світла - не орієнтуватися лише на тривалість знеструмлення. Безпечність продуктів залежить насамперед від температури, за якої вони зберігалися.