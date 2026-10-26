Как хранить продукты при отключении света: МОЗ объяснило главные правила

Сколько времени холодильник сохраняет холод без электричества

Согласно рекомендациям Центра общественного здоровья Украины, температура в холодильнике не должна превышать +4°C, а в морозильной камере должна составлять -18°C или ниже.

После отключения электроэнергии продукты могут некоторое время оставаться охлажденными, если не открывать дверцы прибора.

Примерное время сохранения холода:

До 4 часов - в холодильной камере с закрытыми дверцами.

До 48 часов - в полностью заполненной морозильной камере.

До 24 часов - в наполовину заполненной морозильной камере.

Фактическое время зависит от модели холодильника, количества продуктов и температуры в помещении. Поэтому даже в пределах указанных сроков важно следить за температурой внутри.

Как подготовить холодильник к отключениям света

Чтобы продукты дольше оставались охлажденными, специалисты советуют заранее подготовить холодильник и морозильную камеру.

Прежде всего стоит поместить внутрь бытовые термометры. Они помогут проверять температуру после восстановления электроснабжения и оценивать условия хранения продуктов.

Еще один способ - заморозить воду в пластиковых бутылках. Во время длительного отключения их можно переложить из морозилки в холодильное отделение, чтобы замедлить повышение температуры.

Также в Минздраве рекомендуют заранее заморозить скоропортящиеся продукты, если они подходят для замораживания. Это поможет продлить срок их хранения.

Во время самого отключения стоит как можно реже открывать холодильник и морозильную камеру, ведь каждое открывание дверцы ускоряет потерю холода.

Можно ли хранить продукты на балконе

В холодное время года может казаться, что балкон способен заменить холодильник. Однако специалисты Минздрава не рекомендуют использовать его для хранения скоропортящихся продуктов.

Даже осенью и зимой температура на улице может колебаться и подниматься выше +4°C. Кроме того, на балконе сложно обеспечить стабильную влажность и надлежащие санитарные условия.

На застекленных балконах часто нет достаточной вентиляции, а температура может меняться в зависимости от солнечного освещения. На открытых балконах к еде могут добраться птицы и животные.

Поэтому хранить молоко, мясо, рыбу, готовые блюда и другие скоропортящиеся продукты на балконе вместо холодильника не стоит.

Какие продукты нужно выбросить после отключения света

Оценивать безопасность еды только по запаху или внешнему виду нельзя. Даже если продукт выглядит нормально, он может быть опасным для здоровья.

Согласно рекомендациям Центра общественного здоровья, мясо, рыбу, птицу, молоко, мягкие сыры, яйца, готовые блюда и остатки еды необходимо выбросить, если они находились при температуре выше +4°C более двух часов.

Если холодильник оставался без электричества более четырех часов, скоропортящиеся продукты следует выбросить, если нет подтверждения, что все это время они хранились при безопасной температуре.

С замороженными продуктами ситуация другая. Их можно повторно заморозить или приготовить, если в них все еще есть кристаллы льда или их температура не превышает +4°C.

Полностью размороженные продукты, которые находились при более высокой температуре свыше двух часов, необходимо утилизировать. В Минздраве также подчеркивают, что пробовать еду на вкус для проверки ее свежести нельзя. Если неизвестно, сколько времени скоропортящиеся продукты находились без надлежащего охлаждения, лучше не рисковать здоровьем.

Какие симптомы пищевого отравления опасны

Употребление продуктов, которые хранились с нарушением температурного режима, может привести к пищевым инфекциям.

В Минздраве советуют обратиться за медицинской помощью, если симптомы не проходят или усиливаются.

Особенно опасны следующие признаки:

Диарея, которая продолжается более трех дней.

Кровь в стуле.

Частая рвота, из-за которой не удается удерживать жидкость.

Температура тела выше 39°C.

Признаки обезвоживания - редкое мочеиспускание, сухость во рту и горле, сильная жажда, головокружение или выраженная слабость.

При сильном обезвоживании, нарушении сознания или резком ухудшении состояния необходима неотложная медицинская помощь.

Главное правило во время отключений света - не ориентироваться только на продолжительность отсутствия электричества. Безопасность продуктов зависит прежде всего от температуры, при которой они хранились.