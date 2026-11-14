Коли Святвечір у 2026 році: точна дата за новим церковним календарем

Коли Святвечір у 2026 році

За новим церковним календарем Святвечір припадає на четвер, 24 грудня 2026 року. Наступного дня, 25 грудня, у п'ятницю, християни відзначатимуть Різдво Христове.

Ці дати використовують Православна церква України та Українська греко-католицька церква в Україні після календарних змін, запроваджених ще 2023 року.

Зокрема, згідно з даними, розміщеними на офсайті, ПЦУ перейшла на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року. Водночас церква передбачила можливість для окремих громад і монастирів, які бажають зберегти старий юліанський календар, продовжувати ним користуватися.

В УГКЦ в Україні також перейшли на новий стиль для нерухомих свят із 1 вересня 2023 року, залишивши чинний порядок обчислення дати Великодня.

Це означає, що для громад, які дотримуються старого стилю, Святвечір у сезоні 2026-2027 років припаде на 6 січня 2027 року, а Різдво - на 7 січня.

Що означає Святвечір і чому він особливий

Святвечір, або Навечір'я Різдва Христового - це день перед одним із найбільших християнських свят. Він завершує період Різдвяного посту та присвячений духовній підготовці до зустрічі Різдва.

У церковних звичаях, згідно з матеріалом УГКЦ про традиції Святвечора, цей час пов'язаний із молитвою, богослужіннями та очікуванням народження Ісуса Христа. Саме тому Святвечір вважають не просто родинною вечерею, а важливою частиною різдвяного святкування.

За традицією, родина збирається за столом увечері, коли на небі з'являється перша зірка. Вона символізує Вифлеємську зорю, яка, згідно з євангельською історією, сповістила про народження Спасителя.

При цьому, звичай чекати на першу зірку є, в першу чергу, народною традицією. Головний "зміст" вечора - спільна молитва, вдячність і родинна єдність.

Чому на Святвечір готують 12 страв

Одна з найвідоміших українських традицій - готувати на Святвечір 12 пісних страв. Як зазначається в матеріалі Львівського національного університету ім. І. Франка - "Звичаї та обряди українців на Святвечір", це число часто пов'язують із дванадцятьма апостолами Ісуса Христа.

Водночас в етнографічних поясненнях можна зустріти й інше трактування: 12 страв символізують дванадцять місяців року.

Важливо, що єдиного обов'язкового переліку страв немає. За даними освітнього проєкту "СловОпис" Київського університету ім. Б. Грінченка, меню відрізняється залежно від регіону, сімейних звичаїв і місцевих кулінарних традицій.

Серед найпоширеніших страв:

Кутя - головна страва вечора, яку зазвичай готують із пшениці або іншого зерна, маку, меду та горіхів.

- головна страва вечора, яку зазвичай готують із пшениці або іншого зерна, маку, меду та горіхів. Узвар - напій із сушених фруктів, найчастіше яблук, груш і слив.

- напій із сушених фруктів, найчастіше яблук, груш і слив. Пісний борщ - часто з квасолею, грибами або вушками.

- часто з квасолею, грибами або вушками. Вареники - з картоплею, капустою чи грибами.

- з картоплею, капустою чи грибами. Голубці - з пісною начинкою з крупи, рису або картоплі.

- з пісною начинкою з крупи, рису або картоплі. Риба - запечена, смажена або тушкована.

- запечена, смажена або тушкована. Квасоля та горох - традиційні страви з бобових.

- традиційні страви з бобових. Тушкована капуста - із грибами або без них.

- із грибами або без них. Картопля - варена чи запечена.

варена чи запечена. Грибна юшка - одна з поширених страв у багатьох регіонах.

- одна з поширених страв у багатьох регіонах. Пампухи - пісна випічка, часто з начинкою.

- пісна випічка, часто з начинкою. Пироги або інша домашня випічка - залежно від місцевих звичаїв.

Які традиції дотримуються на Святвечір

Крім спільної вечері, зазначають у Бібліотеці Уманського національного університету, українці здавна зберігали низку звичаїв, пов'язаних із підготовкою оселі та святкового столу.

Дідух у домі. Одним із символів українського Різдва є дідух - сніп із колосся, який традиційно ставили на почесному місці в оселі. Він символізував урожай, добробут, пам'ять про предків і зв'язок поколінь.

Одним із символів українського Різдва є дідух - сніп із колосся, який традиційно ставили на почесному місці в оселі. Він символізував урожай, добробут, пам'ять про предків і зв'язок поколінь. Сіно під скатертиною. У деяких регіонах під святкову скатертину клали сіно. Цей звичай пов'язують із яслами, у яких, за біблійною історією, народився Ісус Христос.

У деяких регіонах під святкову скатертину клали сіно. Цей звичай пов'язують із яслами, у яких, за біблійною історією, народився Ісус Христос. Спільна молитва. Перед початком вечері родина може помолитися, подякувати за прожитий рік і згадати тих, хто не зміг приєднатися до святкування.

Перед початком вечері родина може помолитися, подякувати за прожитий рік і згадати тих, хто не зміг приєднатися до святкування. Кутя першою на столі. У багатьох родинах саме з неї починають Святу вечерю. Ця страва має особливе символічне значення та вважається одним із головних атрибутів Різдва.

У багатьох родинах саме з неї починають Святу вечерю. Ця страва має особливе символічне значення та вважається одним із головних атрибутів Різдва. Колядування. Після вечері або вже на Різдво люди ходять від оселі до оселі, співають колядки та вітають господарів зі святом. У деяких місцевостях колядувати починають безпосередньо у Святвечір.

Про те, як ці звичаї зберігають у сучасних українських родинах, розповідає й Українська греко-католицька церква. В одному з матеріалів церкви сім'я з Київщини ділиться власними традиціями: від приготування куті за родинним рецептом до спільної молитви та вечері з дітьми й онуками.

Як святкували Святвечір понад сто років тому

Цікаві свідчення про різдвяні звичаї українців збереглися в історичних документах. Зокрема, Центральний державний історичний архів України у Львові підготував виставку про те, як святкували Різдво мешканці міста та області на початку XX століття.

З архівних матеріалів видно, що традиція 12 страв була поширеною і тоді, хоча конкретне меню залежало від достатку родини та місцевих звичаїв. Навіть у документальній виставці Центрального державного історичного архіву України у Львові під тематичною назвою "З Різдвом Христовим! Святкування Різдва у Львові на початку ХХ століття", на столах могли бути кутя, узвар, вареники, голубці, риба, тушкована капуста, борщ і пампухи.

А ще в заможніших львівських родинах уже використовували скляні ялинкові прикраси. Деякі господарі навіть прикріплювали до ялинкових гілок маленькі свічки.



Є й цікавіший історичний факт: Різдво не від самого початку було окремим святом у християнській традиції. За матеріалами Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, окреме святкування народження Ісуса Христа вперше встановили в Римській церкві за Папи Юлія I в середині IV століття. Згодом ця традиція поширилася на Схід.

Тож Святвечір, який сьогодні об'єднує українські родини за спільним столом, має не лише глибоке релігійне значення, а й багату історію, у якій переплелися християнські символи та місцеві народні звичаї.