Коли Святвечір у 2026 році: точна дата за новим церковним календарем
У грудні українці готуються до одного з найважливіших сімейних свят року - Різдва Христового. Його переддень має особливу назву - Святвечір, коли рідні збираються за спільним столом, згадують близьких і дотримуються давніх звичаїв.
Styler розповідає, коли українці відзначатимуть Святвечір у 2026 році за новим церковним календарем, які традиції пов'язані з цим днем і що варто знати про походження святкових обрядів.
Коли Святвечір у 2026 році
За новим церковним календарем Святвечір припадає на четвер, 24 грудня 2026 року. Наступного дня, 25 грудня, у п'ятницю, християни відзначатимуть Різдво Христове.
Ці дати використовують Православна церква України та Українська греко-католицька церква в Україні після календарних змін, запроваджених ще 2023 року.
Зокрема, згідно з даними, розміщеними на офсайті, ПЦУ перейшла на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року. Водночас церква передбачила можливість для окремих громад і монастирів, які бажають зберегти старий юліанський календар, продовжувати ним користуватися.
В УГКЦ в Україні також перейшли на новий стиль для нерухомих свят із 1 вересня 2023 року, залишивши чинний порядок обчислення дати Великодня.
Це означає, що для громад, які дотримуються старого стилю, Святвечір у сезоні 2026-2027 років припаде на 6 січня 2027 року, а Різдво - на 7 січня.
Що означає Святвечір і чому він особливий
Святвечір, або Навечір'я Різдва Христового - це день перед одним із найбільших християнських свят. Він завершує період Різдвяного посту та присвячений духовній підготовці до зустрічі Різдва.
У церковних звичаях, згідно з матеріалом УГКЦ про традиції Святвечора, цей час пов'язаний із молитвою, богослужіннями та очікуванням народження Ісуса Христа. Саме тому Святвечір вважають не просто родинною вечерею, а важливою частиною різдвяного святкування.
За традицією, родина збирається за столом увечері, коли на небі з'являється перша зірка. Вона символізує Вифлеємську зорю, яка, згідно з євангельською історією, сповістила про народження Спасителя.
При цьому, звичай чекати на першу зірку є, в першу чергу, народною традицією. Головний "зміст" вечора - спільна молитва, вдячність і родинна єдність.
Чому на Святвечір готують 12 страв
Одна з найвідоміших українських традицій - готувати на Святвечір 12 пісних страв. Як зазначається в матеріалі Львівського національного університету ім. І. Франка - "Звичаї та обряди українців на Святвечір", це число часто пов'язують із дванадцятьма апостолами Ісуса Христа.
Водночас в етнографічних поясненнях можна зустріти й інше трактування: 12 страв символізують дванадцять місяців року.
Важливо, що єдиного обов'язкового переліку страв немає. За даними освітнього проєкту "СловОпис" Київського університету ім. Б. Грінченка, меню відрізняється залежно від регіону, сімейних звичаїв і місцевих кулінарних традицій.
Серед найпоширеніших страв:
- Кутя - головна страва вечора, яку зазвичай готують із пшениці або іншого зерна, маку, меду та горіхів.
- Узвар - напій із сушених фруктів, найчастіше яблук, груш і слив.
- Пісний борщ - часто з квасолею, грибами або вушками.
- Вареники - з картоплею, капустою чи грибами.
- Голубці - з пісною начинкою з крупи, рису або картоплі.
- Риба - запечена, смажена або тушкована.
- Квасоля та горох - традиційні страви з бобових.
- Тушкована капуста - із грибами або без них.
- Картопля - варена чи запечена.
- Грибна юшка - одна з поширених страв у багатьох регіонах.
- Пампухи - пісна випічка, часто з начинкою.
- Пироги або інша домашня випічка - залежно від місцевих звичаїв.
Які традиції дотримуються на Святвечір
Крім спільної вечері, зазначають у Бібліотеці Уманського національного університету, українці здавна зберігали низку звичаїв, пов'язаних із підготовкою оселі та святкового столу.
- Дідух у домі. Одним із символів українського Різдва є дідух - сніп із колосся, який традиційно ставили на почесному місці в оселі. Він символізував урожай, добробут, пам'ять про предків і зв'язок поколінь.
- Сіно під скатертиною. У деяких регіонах під святкову скатертину клали сіно. Цей звичай пов'язують із яслами, у яких, за біблійною історією, народився Ісус Христос.
- Спільна молитва. Перед початком вечері родина може помолитися, подякувати за прожитий рік і згадати тих, хто не зміг приєднатися до святкування.
- Кутя першою на столі. У багатьох родинах саме з неї починають Святу вечерю. Ця страва має особливе символічне значення та вважається одним із головних атрибутів Різдва.
- Колядування. Після вечері або вже на Різдво люди ходять від оселі до оселі, співають колядки та вітають господарів зі святом. У деяких місцевостях колядувати починають безпосередньо у Святвечір.
Про те, як ці звичаї зберігають у сучасних українських родинах, розповідає й Українська греко-католицька церква. В одному з матеріалів церкви сім'я з Київщини ділиться власними традиціями: від приготування куті за родинним рецептом до спільної молитви та вечері з дітьми й онуками.
Як святкували Святвечір понад сто років тому
Цікаві свідчення про різдвяні звичаї українців збереглися в історичних документах. Зокрема, Центральний державний історичний архів України у Львові підготував виставку про те, як святкували Різдво мешканці міста та області на початку XX століття.
З архівних матеріалів видно, що традиція 12 страв була поширеною і тоді, хоча конкретне меню залежало від достатку родини та місцевих звичаїв. Навіть у документальній виставці Центрального державного історичного архіву України у Львові під тематичною назвою "З Різдвом Христовим! Святкування Різдва у Львові на початку ХХ століття", на столах могли бути кутя, узвар, вареники, голубці, риба, тушкована капуста, борщ і пампухи.
А ще в заможніших львівських родинах уже використовували скляні ялинкові прикраси. Деякі господарі навіть прикріплювали до ялинкових гілок маленькі свічки.
Є й цікавіший історичний факт: Різдво не від самого початку було окремим святом у християнській традиції. За матеріалами Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, окреме святкування народження Ісуса Христа вперше встановили в Римській церкві за Папи Юлія I в середині IV століття. Згодом ця традиція поширилася на Схід.
Тож Святвечір, який сьогодні об'єднує українські родини за спільним столом, має не лише глибоке релігійне значення, а й багату історію, у якій переплелися християнські символи та місцеві народні звичаї.
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