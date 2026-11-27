Чому пластик притягує жир

Більшість звичайних харчових контейнерів виготовляють із поліпропілену - пластику, який має маркування PP або цифру 5 у трикутнику на дні посуду.

Особливість цього матеріалу полягає в тому, що він погано змочується водою, натомість олія та жир легко розтікаються по його поверхні.

Як пояснюють в Інституті наукової освіти Девідсона, пластик і жири мають схожі хімічні властивості, зокрема неполярну природу. Через це видалити жир із пластикового посуду значно складніше, ніж зі скляного чи металевого.

Саме тому після зберігання макаронів із вершковим соусом, салату з майонезом або смаженого м'яса навіть візуально чистий контейнер може залишатися неприємним на дотик.

Чому скляний посуд відмивається легше

Різницю між матеріалами можна помітити навіть без мийного засобу. Якщо налити трохи води на чисте скло, вона зазвичай добре розтікатиметься поверхнею. На поліпропілені вода частіше збиратиметься в окремі краплі.

До того ж із часом на пластиковому посуді з'являються дрібні подряпини від виделок, ложок та жорстких губок. У таких заглибленнях можуть затримуватися залишки їжі, що додатково ускладнює миття.

Тож навіть дорогий пластиковий контейнер не обов'язково відмиватиметься краще за звичайну скляну миску.

Чому не завжди допомагає більше мийного засобу

Засоби для миття посуду містять поверхнево-активні речовини. Одна частина їхніх молекул взаємодіє з жиром, а інша - з водою. Завдяки цьому жирові забруднення можна змити.

Однак велика кількість піни ще не означає, що посуд буде чистішим. Про це також нагадує Американський інститут чистоти.

Якщо на дні контейнера залишилося багато олії, ефективніше спочатку механічно видалити її, а вже потім братися за губку.

Як відмити пластиковий контейнер, щоб він не залишався жирним

В Американському інституті чистоти рекомендують дещо змінити звичну послідовність миття пластикового посуду:

Приберіть залишки їжі та витріть надлишок жиру паперовим рушником. Промийте контейнер теплою водою. Нанесіть мийний засіб на чисту м'яку губку. Ретельно протріть дно, стінки та кути контейнера. Змийте залишки засобу під проточною водою.

Якщо жир не змивається, контейнер можна ненадовго залишити в теплій мильній воді, а потім повторно помити.

Контейнери, придатні для посудомийної машини, рекомендовано розміщувати на верхній полиці.

Які продукти краще зберігати у скляних контейнерах

Зовсім відмовлятися від пластикового посуду немає потреби. Він легкий, зручний для транспортування та добре підходить для бутербродів, випічки, фруктів, овочів і сухих продуктів.

А ось для м'яса, жирних бульйонів, страв із вершковими соусами, майонезом або великою кількістю олії практичніше використовувати скло.

Такий розподіл посуду за призначенням допоможе витрачати менше часу, води та мийного засобу на кухні.