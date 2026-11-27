Почему пластик притягивает жир

Большинство обычных пищевых контейнеров изготавливается из полипропилена - пластика, имеющего маркировку PP или цифру 5 в треугольнике на дне посуды.

Особенность этого материала заключается в том, что он плохо смачивается водой, а масло и жир легко растекаются по его поверхности.

Как объясняют в Институте научного образования Дэвидсона, пластик и жиры обладают схожими химическими свойствами, в частности неполярной природой. Поэтому удалить жир из пластиковой посуды значительно сложнее, чем из стеклянной или металлической.

Именно поэтому после хранения макарон со сливочным соусом, салата с майонезом или жареного мяса даже визуально чистый контейнер может оставаться неприятным на ощупь.

Почему стеклянная посуда отмывается легче

Разницу между материалами можно заметить даже без моющего средства. Если налить немного воды на чистое стекло, она обычно будет хорошо растекаться поверхностью. На полипропилене вода чаще будет собираться в отдельные капли.

К тому же со временем на пластиковой посуде появляются царапины от вилок, ложек и жестких губок. В таких углублениях могут задерживаться остатки пищи, что дополнительно усложняет мойку.

Так что даже дорогой пластиковый контейнер не обязательно отмываться лучше обычной стеклянной миски.

Почему не всегда помогает больше моющего средства

Средства для мытья посуды содержат поверхностно-активные вещества. Одна часть их молекул взаимодействует с жиром, а другая - с водой. Благодаря этому жировые загрязнения можно смыть.

Однако большое количество пены еще не означает, что посуда будет чище. Об этом также напоминает Американский институт чистоты.

Если на дне контейнера осталось много масла, эффективнее сначала механически удалить его, а потом браться за губку.

Как отмыть пластиковый контейнер, чтобы он не оставался жирным

В Американском институте чистоты рекомендуют несколько изменить привычную последовательность мойки пластиковой посуды:

Удалите остатки пищи и протрите излишек жира бумажным полотенцем. Промойте контейнер теплой водой. Нанесите моющее средство на чистую мягкую губку. Тщательно протрите дно, стенки и углы контейнера. Смойте остатки средства под проточной водой.

Если жир не смывается, контейнер можно ненадолго оставить в теплой мыльной воде, а затем повторно помыть.

Контейнеры, пригодные для посудомоечной машины, рекомендуется размещать на верхней полке.

Какие продукты лучше хранить в стеклянных контейнерах

Совершенно отказываться от пластиковой посуды нет нужды. Он легок, удобен для транспортировки и хорошо подходит для бутербродов, выпечки, фруктов, овощей и сухих продуктов.

А вот для мяса, жирных бульонов, блюд со сливочными соусами, майонезом или обилием масла практичнее использовать стекло.

Такое распределение посуды по назначению поможет тратить меньше времени, воды и моющего средства на кухне.