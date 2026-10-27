Полуниця в жовтні–листопаді: що робити з листям і коли вкривати грядки

Яке листя полуниці прибрати восени

За рекомендаціями Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), у сортів літнього плодоношення старе листя можна зрізати після врожаю, щоб дати відрости новому. До жовтня-листопада таке обрізування не відкладають.

Ремонтантні сорти, які можуть давати ягоди до осінніх заморозків, за цією схемою не обрізають. Наприкінці сезону в них видаляють лише відмерле, пошкоджене та хворе листя.

Під час осіннього очищення грядки орієнтуйтеся на стан листя:

Здорове, живе залишайте на кущах.

залишайте на кущах. Повністю засохле та відмерле обережно прибирайте.

обережно прибирайте. З ознаками хвороб зрізайте й забирайте з грядки, не залишаючи під майбутнім укриттям.

Наприклад, плями зі світлим центром і червоно-фіолетовим обідком можуть свідчити про білу плямистість. У довіднику із захисту рослин Університету штату Орегон, переглянутому в березні 2026 року, пояснюють: збудник зимує на старому зараженому листі.

Працюйте ножицями обережно, не пошкоджуючи сердечко - центральну частину куща, із якої росте листя.

Чи потрібно поливати полуницю перед зимою

Осіннє похолодання не завжди означає, що в ґрунті достатньо вологи. Агрономка-консультантка з вирощування ягідних культур Ірина Павлова в матеріалі AgroTimes від квітня 2025 року описувала сезон 2024-го: полуниця довго не переходила до зимового спокою, а відсутність осінніх дощів збільшила потребу в поливі.

В Університеті Меріленду зазначають: через неглибоку кореневу систему полуниця чутлива як до пересихання, так і до надмірної вологості ґрунту.

Тому перед укриттям перевірте землю під верхнім шаром. Якщо ґрунт сухий і дощів немає, грядку потрібно полити. Якщо він уже достатньо вологий після опадів, додатковий полив не потрібен. Не допускайте застою води.

Коли вкривати грядки

Не прив’язуйте укриття до календарної дати чи першого заморозку. В Університеті штату Айова радять дочекатися, поки полуниця загартується і перейде у стан спокою. Один з орієнтирів - температура ґрунту близько +4 градусів або нижче протягом кількох днів поспіль.

Ідеться про температуру землі, яку вимірюють ґрунтовим термометром, а не нічний мінімум повітря. Для української грядки цей орієнтир оцінюють разом із місцевою погодою та станом рослин.

Листя в цей період може набувати сіруватого або червонуватого відтінку. Тому осіннє почервоніння саме по собі ще не означає хворобу.

Раннє укриття може завадити загартуванню. Водночас не варто чекати сильних морозів, особливо без снігу.

Чим укрити полуницю на зиму

Для укриття підходить чиста солома без насіння бур’янів. Нею вкривають рослини та землю навколо.

Для грядок на рівні землі рекомендований шар - приблизно 8-13 см під час укладання, або 5-10 см після осідання. Солому розподіляють рівномірно, без щільного утрамбовування. Підняті грядки потребують товстішого шару.

Опале листя дерев для такого укриття не рекомендують: воно злежується, затримує зайву вологу й може нашкодити рослинам.

На вітряній ділянці солому можна притримати сіткою, надійно закріпивши її краї.