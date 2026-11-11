Що означають позначки еко, біо та органік на продуктах: пояснення за стандартами ЄС

Еко, біо та органік: чому на продуктах пишуть по-різному

Якщо ви порівнювали упаковки імпортних продуктів, то могли помітити, що на одних написано Organic, на інших Bio, а на третіх Eco. Може здатися, що це три різні стандарти якості або навіть рівні екологічності. Насправді все значно простіше.

У Європейському Союзі ці слова використовують як позначення органічного виробництва. Відповідно до Регламенту ЄС 2018/848, терміни Organic, Bio та Eco, а також їхні переклади можуть застосовуватися до продукції, яка відповідає встановленим органічним стандартам.

Відмінність здебільшого залежить від мови та країни. Наприклад, у Німеччині та Австрії поширене позначення Bio, а в англомовних країнах - Organic.

Це означає, що напис Bio на німецькому й Organic на британському продукті сам собою не свідчить про різну якість. В обох випадках йдеться про органічну продукцію, якщо її сертифіковано за відповідними правилами.

Що насправді стоїть за органічним виробництвом

Органічний продукт - це не просто овоч, вирощений на приватному городі без обприскування, або молоко від корови, яку годують тільки якісною травою. Це результат виробництва, що проходить за визначеними правилами та підлягає контролю.

Наприклад, в органічному рослинництві заборонено використання генетично модифікованих організмів, а застосування синтетичних пестицидів і мінеральних добрив суворо обмежене. Виробники повинні дотримуватися практик, які допомагають підтримувати родючість ґрунту, зберігати біорізноманіття та раціонально використовувати природні ресурси.

В органічному тваринництві також є свої вимоги. Вони стосуються годівлі, умов утримання, доступу тварин до відкритого простору та ветеринарного догляду.

Важливо, що органічне виробництво не означає абсолютної відмови від усіх засобів захисту рослин. Стандарти передбачають перелік дозволених речовин і методів, які можна використовувати.

Як відрізнити справжній органічний продукт від маркетингової обіцянки

Зелена упаковка, малюнок ферми, листочок або напис "100% натуральний" можуть створювати враження екологічності, але самі по собі нічого не підтверджують.

В Україні використання позначень "органічний", "біологічний", "екологічний", "органік" та похідних від них регулюється законом. Виробник не може просто додати таке слово до назви товару, якщо продукція не відповідає вимогам органічного виробництва.

За інформацією Держпродспоживслужби , з 1 липня 2024 року українська органічна продукція, яку вводять в обіг і продають на внутрішньому ринку, повинна мати державний логотип органічної продукції.

Його можна впізнати за поєднанням жовтого та блакитного кольорів, які формують зелений листок. Під зображенням розміщений напис "ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ" або "ORGANIC PRODUCT".

Ще один важливий елемент - код органу сертифікації. Він підтверджує, яка уповноважена організація перевіряла виробництво. Наявність відповідного сертифіката є обов'язковою умовою для використання державного органічного логотипа.

Що означає зелений листок на європейських продуктах

На імпортних товарах часто можна побачити інший знак - зелений прямокутник із білим листком, сформованим із зірок. Це офіційний органічний логотип Європейського Союзу, який також називають євролистком.

Європейська комісія пояснює , що використовувати його можуть лише виробники, продукція яких пройшла органічну сертифікацію та відповідає встановленим вимогам.

Є й конкретна вимога до складу: щоб перероблений харчовий продукт можна було маркувати як органічний, щонайменше 95% його сільськогосподарських інгредієнтів за вагою мають бути органічними. Решта 5% також повинна відповідати суворим правилам.

Поруч із європейським логотипом мають бути зазначені код органу контролю та місце походження сільськогосподарської сировини.

Чи справді органічні продукти корисніші за звичайні

Тут варто розділяти два поняття: спосіб виробництва та харчову цінність. Органічна сертифікація підтверджує, як саме виготовили продукт, але не гарантує, що він автоматично корисніший для здоров'я.

Наприклад, органічне печиво все одно може містити багато цукру, а органічний сік - бути досить калорійним. Так само позначка Organic не означає, що продукт не містить жирів, солі чи харчових добавок.

Не варто також сприймати органічне маркування як гарантію повної відсутності залишків пестицидів. Стандарти обмежують їх використання, але не обіцяють абсолютної відсутності будь-яких слідів таких речовин.

Тому під час купівлі важливо дивитися не лише на логотип, а й на склад, харчову цінність та інформацію про виробника.

В Україні оновлюють правила органічного виробництва

30 червня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон № 4921-IX "Про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції". 20 липня його підписав президент Володимир Зеленський.

Як зазначено в офіційному тексті документа на порталі Верховної Ради, закон спрямований на наближення українських правил до європейських вимог. Він передбачає оновлення системи сертифікації, державного контролю та маркування органічної продукції.

Водночас більшість його положень почнуть діяти 21 липня 2029 року. Тому до цієї дати основним орієнтиром для українських покупців залишаються чинні правила та державний органічний логотип.