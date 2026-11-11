Что означают эко, био и органик на продуктах: объяснение по стандартам ЕС

Эко, био и органик: почему на продуктах пишут по-разному

Если вы сравнивали упаковки импортных продуктов, то могли заметить, что на одних написано Organic, на других Bio, а на третьих Eco. Может показаться, что это три разных стандарта качества или даже уровни экологичности. На самом деле все гораздо проще.

В Европейском Союзе эти слова используются как обозначение органического производства. Согласно Регламенту ЕС 2018/848, термины Organic, Bio и Eco, а также их переводы могут применяться к продукции, соответствующей установленным органическим стандартам.

Отличие в основном зависит от языка и страны. Например, в Германии и Австрии распространено обозначение Bio, а в англоязычных странах - Organic.

Это означает, что надпись Bio на немецком и Organic на британском продукте сама по себе не свидетельствует о разном качестве. В обоих случаях речь идет об органической продукции, если она сертифицирована по соответствующим правилам.

Что действительно стоит за органическим производством

Органический продукт - это не просто овощ, выращенный на частном огороде без опрыскивания, или молоко от коровы, которую кормят только качественной травой. Это результат производства, который проходит по определенным правилам и подлежит контролю.

Например, в органическом растениеводстве запрещено использование генетически модифицированных организмов, а применение синтетических пестицидов и минеральных удобрений строго ограничено. Производители должны придерживаться практик, помогающих поддерживать плодородие почвы, сохранять биоразнообразие и рационально использовать природные ресурсы.

В органическом животноводстве тоже есть свои требования. Они относятся к кормлению, условиям содержания, доступу животных к открытому пространству и ветеринарному уходу.

Важно, что органическое производство не означает абсолютного отказа всех средств защиты растений. Стандарты предусматривают перечень разрешенных веществ и методов, которые можно использовать.

Как отличить настоящий органический продукт от маркетингового обещания

Зеленая упаковка, рисунок фермы, листик или надпись "100% натуральный" могут производить впечатление экологичности, но сами по себе ничего не подтверждают.

В Украине использование обозначений "органический", "биологический", "экологический", "органик" и производных от них регулируется законом. Производитель не может просто прибавить такое слово к названию товара, если продукция не отвечает требованиям органического производства.

По информации Госпродпотребслужбы , с 1 июля 2024 года украинская органическая продукция, которую вводят в обращение и продают на внутреннем рынке, должна иметь государственный логотип органической продукции.

Его можно узнать по сочетанию желтого и голубого цвета, которые формируют зеленый лист. Под изображением размещена надпись "ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ" или "ORGANIC PRODUCT".

Еще один важный элемент – код органа сертификации. Он подтверждает, какая уполномоченная организация проверяла производство. Наличие соответствующего сертификата является обязательным условием использования государственного органического логотипа.

Что означает зеленый лист на европейских продуктах

На импортных товарах часто можно увидеть другой знак - зеленый прямоугольник с белым листом, сформированным из звезд. Это официальный органический логотип Европейского Союза, также называемый евролистком.

Европейская комиссия объясняет , что использовать его могут только производители, продукция которых прошла органическую сертификацию и отвечает установленным требованиям.

Есть и конкретное требование в состав: чтобы переработанный пищевой продукт можно было маркировать как органический, не менее 95% его сельскохозяйственных ингредиентов по весу должны быть органическими. Остальные 5% также должны соответствовать строгим правилам.

Наряду с европейским логотипом должен быть указан код органа контроля и место происхождения сельскохозяйственного сырья.

Действительно ли органические продукты полезнее обычных

Здесь следует разделять два понятия: способ производства и пищевую ценность. Органическая сертификация подтверждает, как именно изготовили продукт, но не гарантирует, что он автоматически более полезен для здоровья.

К примеру, органическое печенье все равно может содержать много сахара, а органический сок – быть достаточно калорийным. Также отметка Organic не означает, что продукт не содержит жиров, соли или пищевых добавок.

Не следует также воспринимать органическую маркировку как гарантию полного отсутствия остатков пестицидов. Стандарты ограничивают их использование, но не обещают абсолютного отсутствия каких-либо следов таких веществ.

Поэтому при покупке важно смотреть не только на логотип, но и на склад, пищевую ценность и информацию о производителе.

В Украине обновляют правила органического производства

30 июня 2026 года Верховная Рада приняла Закон № 4921-IX "О государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции". 20 июля его подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечено в официальном тексте документа на портале Верховной Рады, закон направлен на приближение украинских правил к европейским требованиям. Он предполагает обновление системы сертификации, государственного контроля и маркировки органической продукции.

В то же время, большинство его положений начнут действовать 21 июля 2029 года. Поэтому до даты основным ориентиром для украинских покупателей остаются действующие правила и государственный органический логотип.