Що покласти в компост восени: ці відходи з ділянки не варто викидати

Що можна покласти в компост восени

Опале листя - один із найочевидніших матеріалів для осіннього компостування. Його можна додавати до загальної купи або збирати окремо для приготування листового перегною. Листя різних дерев розкладається з різною швидкістю: тонке й м'яке перегниває швидше, а щільне краще попередньо подрібнити.

Бадилля здорових овочів також можна використовувати. Стебла квасолі, гороху, огірків та інших культур після завершення сезону стануть органічною частиною майбутнього компосту, якщо на рослинах не було ознак захворювань.

Однорічні бур'яни без насіння теж не обов'язково викидати. Молоді бур'яни з м'якими стеблами добре підходять для компостної купи. А от рослини з насінням краще не додавати, якщо ви не впевнені, що компост буде достатньо гарячим для його знищення.

Скошену траву можна відправляти в компост, але не великими товстими шарами. Велика кількість свіжої трави швидко ущільнюється, стає вологою та може почати неприємно пахнути. Її варто перемішувати із сухим листям, подрібненими гілками, картоном або іншими сухими матеріалами.

Тонкі обрізані гілки та сухі стебла також стануть у пригоді. Їх краще подрібнити ножицями, секатором або садовим подрібнювачем - так вони швидше розкладатимуться. Саме такі сухі й дерев'янисті матеріали є важливою "коричневою" частиною компосту.

Падалицю та зіпсовані овочі можна використовувати, якщо вони просто перезріли, пошкоджені або почали псуватися без ознак серйозної хвороби. Їх краще подрібнити перед додаванням, особливо якщо це великі плоди. Рослинні кухонні відходи також можна компостувати.

Картон і папір без глянцевого покриття - ще один корисний осінній матеріал. Їх варто порвати або подрібнити та додавати невеликими порціями разом із вологими зеленими відходами. Це допомагає підтримувати баланс у компості.

Що класти не рекомендується і чому

Найперше правило - не відправляйте в домашній компост хворі рослини, якщо не впевнені, що ваша система компостування досягає достатньо високої температури. Збудники хвороб можуть вижити на рослинних рештках, а готовий компост потім повернеться на город. RHS радить обережно поводитися з інфікованим матеріалом і в багатьох випадках віддавати його на спеціальне зелене компостування.

Не варто класти в домашню компостну купу корені багаторічних бур'янів, наприклад пирію, сниті чи берізки. Звичайна домашня купа може не нагрітися настільки, щоб знищити їх, тому такі рослини здатні пережити компостування та знову прорости на ділянці.

Обережність потрібна і з бур'янами, які вже сформували насіння. Якщо компост не прогрівається належним чином, насіння може зберегти схожість і потім опинитися на ваших грядках разом із готовим добривом.

Не додавайте також рослини, які могли контактувати з гербіцидами або іншим хімічним засобом, якщо ви не знаєте, чи безпечні їхні залишки для компосту. Деякі гербіциди можуть зберігатися в органічному матеріалі та пошкоджувати чутливі культури навіть після компостування.

Окремо варто сказати про товсті гілки та великі шматки деревини. Вони не є "отруйними" для компосту, але розкладатимуться дуже довго. Тому їх краще подрібнити або використати для іншої мети в саду.

Компосту потрібен баланс

Відомий британський садівник Монті Дон наголошує на простому принципі: хороший компост не складається з одного типу відходів. Зелені, багаті на азот матеріали потрібно поєднувати з коричневими, багатими на вуглець - сухими стеблами, дерев'янистими обрізками, картоном та іншим сухим матеріалом. Такий баланс допомагає компосту нормально розкладатися.

Тому не варто восени просто скидати в одну купу все, що залишилося після прибирання городу. Наприклад, велика кількість мокрого листя або свіжої трави без сухої органіки може зробити компост занадто вологим і повітронепроникним. У такому разі потрібно додати більше сухого матеріалу та перемішати масу.

Ще один простий орієнтир: чим різноманітніший склад компосту, тим краще. Зелені відходи дають азот, сухі - вуглець, а повітря та помірна вологість створюють умови для роботи мікроорганізмів.

Тож восени не поспішайте викидати рослинні рештки з ділянки. Значну їх частину можна повернути в ґрунт у вигляді компосту - але лише за умови, що ви правильно відсортуєте матеріал і не покладете в купу насіння бур'янів, заражені рослини чи потенційно забруднену органіку.