Что положить в компост осенью: эти отходы с участка не следует выбрасывать

Что можно положить в компост осенью

Опавшие листья - один из самых очевидных материалов для осеннего компостирования. Его можно добавлять в общую кучу или собирать отдельно для приготовления листового перегноя. Листья разных деревьев разлагаются с разной скоростью: тонкие и мягкие перегнивают быстрее, а плотные лучше предварительно измельчить.

Ботву здоровых овощей также можно использовать. Стебли фасоли, гороха, огурцов и других культур по завершении сезона станут органической частью будущего компоста, если на растениях не было признаков заболеваний.

Однолетние сорняки без семян тоже не обязательно выбрасывать. Молодые сорняки с мягкими стеблями хорошо подходят для компостной кучи. А вот растения с семенами лучше не прибавлять, если вы не уверены, что компост будет достаточно горячим для его уничтожения.

Скошенную траву можно отправлять в компост, но не большими толстыми слоями. Большое количество свежей травы быстро уплотняется, становится влажным и может начать неприятно пахнуть. Ее следует перемешивать с сухими листьями, измельченными ветвями, картоном или другими сухими материалами.

Тонкие обрезанные ветки и сухие стебли также пригодятся. Их лучше измельчить ножницами, секатором или садовым измельчителем - так они будут быстрее разлагаться. Именно такие сухие и деревянистые материалы являются важной "коричневой" частью компоста.

Падалицу и испорченные овощи можно использовать, если они просто перезрели, повреждены или начали портиться без признаков серьезной болезни. Их лучше измельчить перед добавлением, особенно если это большие плоды. Растительные кухонные отходы можно также компостировать.

Картон и бумага без глянцевого покрытия - еще один полезный осенний материал. Их следует разорвать или измельчить и добавлять небольшими порциями вместе с влажными зелеными отходами. Это помогает поддерживать баланс в компосте.

Что класть не рекомендуется и почему

Первое правило - не отправляйте в домашний компост больные растения, если не уверены, что ваша система компостирования достигает достаточно высокой температуры. Возбудители болезней могут выжить на растительных остатках, а готовый компост потом вернется в огород. RHS советует осторожно обращаться с инфицированным материалом и во многих случаях отдавать его на специальное зеленое компостирование.

Не стоит класть в домашнюю компостную кучу корни многолетних сорняков, например пырея, сныти или березки. Обычная домашняя куча может не нагреться настолько, чтобы уничтожить их, поэтому такие растения способны пережить компостирование и снова прорасти на участке.

Осторожность нужна и с сорняками, уже сформировавшими семена. Если компост не прогревается должным образом, семена могут сохранить всхожесть и затем оказаться на ваших грядках вместе с готовым удобрением.

Не добавляйте также растения, которые могли контактировать с гербицидами или другим химическим средством, если вы не знаете, безопасны ли их остатки для компоста. Некоторые гербициды могут храниться в органическом материале и повреждать чувствительные культуры даже после компостирования.

Отдельно стоит сказать о толстых ветвях и больших кусках древесины. Они не являются "ядовитыми" для компоста, но будут разлагаться очень долго. Поэтому их лучше измельчить или использовать для других целей в саду.

Компоста требуется баланс

Известный британский садовник Монти Дон отмечает простой принцип: хороший компост не состоит из одного типа отходов. Зеленые, богатые азотом материалы нужно сочетать с коричневыми, богатыми углеродом - сухими стеблями, деревянистыми обрезками, картоном и другим сухим материалом. Такой баланс помогает компоста нормально разлагаться.

Поэтому не стоит осенью просто сбрасывать в одну кучу все, что осталось после уборки огорода. К примеру, большое количество мокрых листьев или свежей травы без сухой органики может сделать компост слишком влажным и воздухонепроницаемым. В таком случае необходимо добавить больше сухого материала и перемешать массу.

Еще один простой ориентир: чем разнообразнее состав компоста, тем лучше. Зеленые отходы дают азот, сухие - углерод, а воздух и умеренная влажность создают условия для работы микроорганизмов.

Так что осенью не спешите выбрасывать растительные остатки с участка. Значительную их часть можно вернуть в грунт в виде компоста - но только при условии, что вы правильно отсортируете материал и не положите в кучу семян сорняков, зараженные растения или потенциально загрязненную органику.