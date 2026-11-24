Крім правил, у гайді є й суто практична частина - про те, як зібрати улюбленця в дорогу. Зазвичай до поїздки готуються за принципом "візьмемо корм і повідець". Але стрес у дорозі проявляється не лише в поведінці: тварину може захитати, може статися розлад травлення. Тому аптечку автори радять скласти заздалегідь і разом із лікуючим ветлікарем, аби не шукати необхідне дорогою.

Що має бути в дорожній аптечці хвостатого

антисептик для обробки ран, протизапальна мазь і самоклейний бинт;

адсорбент при отруєнні та пробіотик для відновлення;

лосьйони для гігієни очей і вух, ватні диски;

засіб від свербежу після укусів комах;

гачок для видалення кліщів;

жарознижувальний і знеболювальний препарат;

постійні ліки, які улюбленець приймає за призначенням.

Якщо не хочеться підбирати все самостійно, у MasterZoo є готова аптечка-сумка для собак і котів, укомплектована за рекомендаціями ветеринарів. Її лишається доповнити препаратами, потрібними саме вашому улюбленцю.

Що ще покласти в дорогу з чотирилапим

Документи: ветеринарний паспорт зі щепленнями й обробкою від паразитів, для виїзду за кордон - ще й міжнародний ветеринарний сертифікат.

ветеринарний паспорт зі щепленнями й обробкою від паразитів, для виїзду за кордон - ще й міжнародний ветеринарний сертифікат. Амуніція та автоаксесуари: адресник із номером телефону, переноска або автошлея з ременем безпеки. Їх варто заздалегідь підібрати за вагою й розміром тварини - з цим допоможуть у зоомаркетах MasterZoo.

адресник із номером телефону, переноска або автошлея з ременем безпеки. Їх варто заздалегідь підібрати за вагою й розміром тварини - з цим допоможуть у зоомаркетах MasterZoo. Їжа та вода: звичний корм із запасом на два-три дні, вода в пляшці чи дорожній поїлці, складана миска, ласощі.

звичний корм із запасом на два-три дні, вода в пляшці чи дорожній поїлці, складана миска, ласощі. Засоби гігієни: пакети для прибирання, одноразові пелюшки, вологі серветки. Пакети й серветки краще тримати під рукою - у кишені чи сумці, а не в багажнику.

пакети для прибирання, одноразові пелюшки, вологі серветки. Пакети й серветки краще тримати під рукою - у кишені чи сумці, а не в багажнику. Знайомі речі: лежанка чи плед, улюблені іграшки, рушник.

лежанка чи плед, улюблені іграшки, рушник. Сезонні речі: охолоджувальний килимок, віск для лап, дощовик або попона.

А щоб сама переноска не стала для хвостатого стресом, автори гайду радять познайомити його з нею заздалегідь: за кілька днів до поїздки поставити її вдома відкритою, покласти всередину ласощі й звичну підстилку, поступово привчати до зачинених дверцят, а потім зробити кілька коротких пробних поїздок.

MasterZoo випустив другу частину гайду з петгостинності

Що обов'язково перевірити до виїзду

Чимало рекомендацій у гайді стосуються умов перевезення тварини. Так, за кота в потязі далекого сполучення платять як за багаж - за тарифом, розрахованим на 20 кг, а в приміських потягах його везуть безоплатно. Собаки супроводу їдуть безкоштовно в потягах будь-якої категорії, і вимагати для них переноску чи доплату перевізник не має права.

Найдовше доведеться готуватися до поїздки в ЄС - щонайменше чотири місяці: аналіз крові на антитіла до сказу можна здати не раніше ніж через місяць після щеплення, а після нього ще три місяці доведеться почекати.

Єдиного документа, де були б зібрані всі правила перевезення тварин, в Україні немає. Базові вимоги закріплює постанова Кабінету Міністрів №1402 від 16 листопада 2011 року, оновлена постановою №806 у 2025 році.

А от для метро й електротранспорту кожне місто встановлює власні правила, а умови проїзду, оплату та габарити переноски визначає конкретний перевізник. Гайд збирає ці вимоги в одному місці, тож шукати їх самотужки петбатькам не доведеться: правила розкладено за видом тварини, її вагою та типом транспорту.