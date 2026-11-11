Скільки коштують базові продукти 11 листопада: актуальні ціни на гречку, яйця та молоко

Ціни NOVUS та "Ашану" наведені за каталогами мереж на платформі Zakaz.ua. До огляду увійшли товари різних виробників, які відрізняються окремими характеристиками та фасуванням.

Хліб

Для огляду обрали хлібобулочні вироби масою від 250 до 300 г. Ціни залежать від виробника, рецептури та наявності знижок.

Станом на 11 листопада вартість така:

АТБ - хліб "Кристинопіль" "Тостовий ніжний", пшеничний, 300 г - 20,90 грн за акцією замість 24,80 грн.

"Сільпо" - хліб "Формула смаку" "Кропивницький", житній діабетичний, 300 г - 15,89 грн .

NOVUS - хліб висівковий, 300 г - 24,99 грн .

"Ашан" - батон "Київхліб" "Пшеничний", половинка нарізана, 250 г - 25,20 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 11 листопада (колаж: Styler)

Молоко

Для порівняння обрали молоко в упаковках по 900 г. Більшість представлених товарів мають жирність 2,5%, але відрізняються способом обробки та складом.

У супермаркетах представлені такі пропозиції:

АТБ - молоко "Своя Лінія", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 42,90 грн за акцією замість 53,70 грн.

"Сільпо" - молоко "Волошкове поле" з вітаміном D3, ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 39,99 грн за акцією замість 56,99 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн .

"Ашан" - молоко "Галичина", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 42,90 грн.

Яйця

Для цієї категорії обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук.

Станом на 11 листопада ціни такі:

АТБ - яйця "Квочка", категорія С1, 10 шт. - 68,90 грн за акцією замість 78,90 грн.

"Сільпо" - яйця "Пашот", столові, категорія С1, 10 шт. - 55,64 грн .

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн .

"Ашан" - яйця Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

В АТБ упаковка яєць "Квочка" продається зі знижкою 12%. Її звичайна вартість становить 78,90 грн, а акційна - 68,90 грн.

Гречка

Для огляду перевірили вартість гречаної крупи в упаковках по 1 кг.

Ціни на 11 листопада:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", ядриця, 1 кг - 89,90 грн .

"Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця, 1 кг - 54,99 грн за акцією замість 64,99 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 80,99 грн .

"Ашан" - гречана крупа Auchan, ядриця, 1 кг - 81,30 грн.

У "Сільпо" гречка "Премія" продається зі знижкою 15%. Її вартість становить 54,99 грн замість 64,99 грн.

Соняшникова олія

Останньою категорією стала рафінована соняшникова олія. У кожному супермаркеті перевірили вартість пляшки об'ємом 500 мл.

Ціни на 11 листопада:

АТБ - олія "Своя Лінія", соняшникова рафінована, 500 мл - 50,70 грн за акцією замість 53,13 грн.

"Сільпо" - олія "Премія", соняшникова рафінована, 500 мл - 56,99 грн .

NOVUS - олія "Щедрий Дар", соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн .

"Ашан" - олія Auchan, соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

В АТБ олія "Своя Лінія" продається зі знижкою 4%. Її ціна знизилася з 53,13 до 50,70 грн.

Загальна вартість наведених товарів

Нижче наведена сума вартості конкретних товарів із цього огляду. Вона не є розрахунком найдешевшого доступного кошика в кожній мережі: вибірка не охоплює всіх бюджетних пропозицій, а окремі продукти відрізняються характеристиками.

Для підрахунку використали п'ять позицій: одну упаковку хліба, 900 г молока, десяток яєць, 1 кг гречки та 500 мл соняшникової олії.

Загальна вартість наведених товарів становить:

АТБ - 273,30 грн .

"Сільпо" - 223,50 грн .

NOVUS - 271,58 грн .

"Ашан" - 261,50 грн.

Ці суми відображають вартість лише конкретних товарів, відібраних для огляду, і не визначають, у якій торговельній мережі всі базові продукти коштують найдешевше.

При порівнянні також варто враховувати різницю у фасуванні хліба. В АТБ, "Сільпо" та NOVUS обрали вироби масою 300 г, а в "Ашані" - 250 г. Молоко має однакову масу, проте відрізняється жирністю, способом обробки та складом.

Усі наведені ціни взято з онлайн-каталогів супермаркетів станом на 11 листопада 2026 року. Вартість може змінюватися залежно від міста, магазину, наявності товару та завершення акцій.