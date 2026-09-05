Цю кнопку на пральній машині багато хто ігнорує, а дарма: ось навіщо вона потрібна

Для чого потрібне додаткове полоскання

Функція додаткового полоскання додає до обраної програми ще один етап ополіскування. Завдяки цьому з тканини вимивається більше залишків прального засобу. В інструкціях до деяких правильних машин зазначається, що така опція підвищує ефективність полоскання та допомагає максимально видалити мийний засіб. Вона також може бути корисною людям із чутливою до пральних засобів шкірою.

Тому кнопку варто використовувати, якщо ви перете речі з великою кількістю засобу, повністю завантажили барабан або помітили, що після звичайного циклу тканина залишається надто "мильною".

Порада експерта

Експерт Consumer Reports з питань прання Річ Хандел радить не переборщувати з пральним засобом. За його словами, надмірна кількість порошку чи гелю може призводити до накопичення залишків у пральній машині та залишати речі мильними на дотик.

Тому якщо після звичайного циклу на одязі залишається запах або відчуття прального засобу, не варто просто збільшувати його кількість. Навпаки - перевірте дозування, а за потреби скористайтеся функцією додаткового полоскання.

Особливо корисною вона може бути під час прання рушників, постільної білизни, об'ємних речей або великого завантаження барабана, коли засіб може гірше вимиватися з тканини. Також додаткове полоскання може допомогти, якщо на темному одязі після прання залишаються світлі сліди порошку.

Чи потрібно вмикати її щоразу

Ні. Якщо ви використовуєте правильну кількість прального засобу, не перевантажуєте барабан і речі після прання добре виполіскуються, додатковий цикл не є обов'язковим.

До того ж ця функція може збільшувати витрати води у порівнянні зі стандартним циклом полоскання. Точна кількість залежить від моделі та програми.

Тож залишати цю кнопку увімкненою постійно немає сенсу. Використовуйте її тоді, коли речам справді потрібне ретельніше полоскання, а не як спосіб зробити звичайне прання "ще чистішим".

Коли не варто проходити повз додаткове полоскання:

на чорному одязі залишаються білі сліди;

речі після прання здаються слизькими або "мильними";

ви випадково насипали чи налили забагато засобу;

перете рушники, ковдри, постільну білизну та інші щільні речі;

барабан завантажений майже повністю;

перете дитячі речі й хочете ретельніше вимити залишки засобу.

І головне - якщо проблема із залишками порошку повторюється регулярно, спочатку перевірте кількість прального засобу та завантаження машини. Додаткове полоскання допоможе виправити наслідок, але не усуне причину.