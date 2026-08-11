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Корисне 11 серпня 2026, 09:23

Цю справу мають робити всі садівники до 10 ранку: критично важливо

Як правильно поливати рослини, щоб вони пережили літню спеку
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Що треба робити в саду кожного дня (фото: magnific)
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Коли на вулиці спека, а температура сягає пікових позначок, ваш сад потребує додаткової уваги. У цей період варто відмовитися від обрізки рослин і зосередитися на одній справі.

Що саме треба робити садівникам щодня до 10 ранку, пояснює Styler з посиланням на Daily Express.

Ідеальний час для поливу

Полив є критично важливим цілий рік, але влітку він стає питанням виживання. Особливо це стосується рослин у горщиках і контейнерах, які пересихають набагато швидше за ті, що ростуть у відкритому ґрунті. За словами фахівців, існує лише два безпечні періоди доби, коли можна поливати сад.

Одне з найчастіших питань садівників стосується того, коли саме варто братися за шланг чи лійку. Експерти дають чітку відповідь: це ранній ранок або пізній вечір.

Ранок до 10:00

Це найкращий і найбезпечніший час. До настання полуденної спеки ґрунт встигає повністю увібрати вологу. Крім того, краплі води на листі мають час висохнути, що суттєво знижує ризик розвитку грибкових захворювань.

Вечір після 18:00

Якщо вранці полити сад не вдалося, вечір стане чудовою альтернативою. Головне правило полягає в тому, щоб уникати надмірного намокання листя на ніч, адже це може спровокувати появу цвілі.

Категорично заборонено поливати сад посеред дня, коли сонце найбільш активне. Більша частина води просто випарується ще до того, як досягне кореневої системи.

Як часто зволожувати ґрунт

Частота поливу безпосередньо залежить від типу посадки та віку рослини:

  • Рослини у контейнерах та підвісних кашпо потребують щоденного поливу, особливо якщо вони знаходяться під прямим сонячним промінням.
  • Нові саджанці варто поливати кожні один або два дні, поки вони добре не вкоріняться.
  • Дорослі рослини та кущі достатньо рясно поливати один або два рази на тиждень.

Секрет успіху полягає в тому, щоб поливати рідше, але дуже рясно. Це стимулює рослини розвивати міцну кореневу систему, яка проникає глибоко в ґрунт у пошуках вологи, а не покладається лише на поверхневий мокрий шар землі.

Як зрозуміти, що рослина хоче пити

Ваші зелені улюбленці самі подадуть сигнал про спрагу. Головними ознаками є зів'яле або скручене листя, а також земля, яка відстає від стінок горщика. Інші тривожні симптоми включають бліде або ніби обпалене листя.

Також варто звертати увагу на колір ґрунту. Суха земля зазвичай виглядає світлішою і нагадує пил, тоді як вологий ґрунт має темний насичений колір і легко злипається при стисканні в руці.

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