Жоржини в листопаді: як уберегти від заморозків і зберегти до весни

Чи можна залишати жоржини в землі у листопаді

Жоржини належать до теплолюбних багаторічних рослин, бульби яких не витримують промерзання ґрунту.

За рекомендаціями RHS, у регіонах із холодними зимами найнадійніше викопувати бульби та зберігати їх у захищеному від морозів приміщенні.

У місцевостях із м'якими зимами жоржини іноді залишають у відкритому ґрунті, вкриваючи товстим шаром сухої мульчі. Однак навіть таке укриття не гарантує збереження рослин.

Для більшості регіонів України безпечнішим варіантом є викопування бульб до промерзання землі.

Особливо важливо це зробити на ділянках із важким глинистим ґрунтом, де після осінніх дощів довго затримується вода. Надмірна волога підвищує ризик загнивання бульб.

Як захистити жоржини від перших заморозків

Якщо на початку листопада жоржини ще цвітуть, їх можна тимчасово захистити від нетривалого нічного похолодання.

Фахівці із захисту рослин від морозів радять використовувати садове агроволокно або інший легкий укривний матеріал.

Що потрібно зробити:

Перед прогнозованими заморозками накрийте кущі одним або двома шарами агроволокна.

За можливості встановіть опори, щоб матеріал не притискав квіти та стебла.

Закріпіть краї укриття біля землі, щоб його не зірвав вітер.

Після потепління зніміть матеріал, щоб рослини отримували достатньо світла та повітря.

Замість агроволокна можна використати старе простирадло або іншу легку тканину.

Не варто накривати рослини поліетиленовою плівкою безпосередньо по листю, оскільки вона погано пропускає повітря та може сприяти накопиченню вологи.

Важливо: тимчасове укриття допомагає під час короткочасних заморозків, але не захищає бульби від тривалого морозу та промерзання ґрунту.

Коли викопувати жоржини в листопаді

Найчастіше жоржини викопують після перших заморозків, коли листя темніє, в'яне та втрачає пружність.

Проте чекати морозів необов'язково.

Як пояснюють фахівці Washington State University Extension, перший заморозок не є обов'язковою умовою для викопування зрілих бульб. Головне - дати рослинам достатньо часу для їхнього формування.

У листопаді варто орієнтуватися насамперед на стан квітів та прогноз погоди.

Жоржини ще цвітуть, а листя залишається зеленим. Якщо сильних морозів не прогнозують, рослини можна ненадовго залишити на клумбі.

Якщо сильних морозів не прогнозують, рослини можна ненадовго залишити на клумбі. Листя почорніло після заморозків. Бульби варто викопати найближчими днями, особливо якщо очікується подальше похолодання.

Бульби варто викопати найближчими днями, особливо якщо очікується подальше похолодання. Прогнозують тривалі морози. Не чекайте, поки промерзне земля. Зрілі бульби краще викопати заздалегідь.

Не чекайте, поки промерзне земля. Зрілі бульби краще викопати заздалегідь. Ґрунт сильно перезволожений. Не залишайте бульби надовго в мокрій землі, оскільки це підвищує ризик гниття.

Для викопування бажано обрати день без сильного дощу, коли земля не надто мокра.

Як правильно викопати та підготувати бульби

Під час викопування важливо зберегти не лише самі бульби, а також місця їхнього з'єднання з основою стебла. Саме біля цієї ділянки розташовані бруньки, з яких навесні розвиватимуться нові пагони.

Фазівці садівничої платформи Ask Extension радять обережно викопувати бульбові гнізда, очищати їх та просушувати перед зимовим зберіганням.

Покрокова інструкція:

Обріжте надземну частину жоржин, залишивши приблизно 10-15 см стебла. Обережно підкопайте кущ садовими вилами з усіх боків, відступивши від його основи. Підніміть бульбове гніздо разом із залишками ґрунту. Не тягніть рослину за стебло. Обережно приберіть зайву землю руками. За потреби можна змити залишки ґрунту водою, не пошкоджуючи шкірку бульб. Огляньте бульби. Видаліть явно загнилі або сильно пошкоджені частини чистим інструментом. Розкладіть бульбові гнізда в сухому, добре провітрюваному приміщенні, захищеному від морозу. Дайте поверхні підсохнути протягом кількох днів. Якщо залишки стебел порожнисті, розмістіть гнізда стеблами донизу, щоб стекла волога. Після просушування підготуйте здорові бульби до зберігання.

Необов'язково відразу розділяти бульбове гніздо на окремі частини. Це можна зробити навесні, коли стануть помітнішими життєздатні бруньки.

Якщо вирощуєте кілька сортів жоржин, підпишіть кожне бульбове гніздо, щоб не переплутати рослини перед весняним висаджуванням.

Де та за якої температури зберігати жоржини

Навіть правильно викопані бульби можуть зіпсуватися через надмірну вологість, пересихання або невідповідну температуру.

За рекомендаціями Американського товариства жоржин, оптимальна температура для зберігання жоржин становить приблизно від 4 до 7 градусів тепла. Важливо підтримувати її стабільною, оскільки промерзання пошкоджує бульби, а надмірне тепло може спричинити передчасне проростання.

Для зимового зберігання підійдуть:

прохолодний льох;

підвал із відповідною температурою;

гараж, у якому температура не опускається нижче нуля;

інше темне, прохолодне приміщення, захищене від морозу.

Підсушені бульби можна розкласти в дерев'яні або картонні ящики та пересипати вермикулітом, деревною стружкою або тирсою.

Матеріал для зберігання не повинен бути мокрим. Водночас у надто сухому середовищі бульби поступово втрачатимуть вологу та зморщуватимуться.

Не допускайте промерзання бульб або накопичення конденсату в ящиках.

Як перевіряти бульби протягом зими

Після закладання на зберігання жоржини не варто залишати без нагляду до весни.

У матеріалі University of Wisconsin-Madison Extension рекомендують перевіряти бульби приблизно раз на місяць.

Під час огляду звертайте увагу на такі ознаки:

Бульби стали м'якими та з'явилися загнилі ділянки. Відокремте пошкоджені екземпляри від здорових, щоб гниття не поширювалося.

Відокремте пошкоджені екземпляри від здорових, щоб гниття не поширювалося. Бульби сильно зморщилися. Перевірте вологість матеріалу для зберігання. За потреби його можна злегка зволожити, не допускаючи намокання.

Перевірте вологість матеріалу для зберігання. За потреби його можна злегка зволожити, не допускаючи намокання. У ящику накопичується конденсат. Перевірте вентиляцію та стан бульб. Надмірна волога створює умови для розвитку гнилі.

Якщо бульби почали передчасно проростати, перевірте температуру приміщення. Надмірне тепло може спричинити ранній розвиток пагонів.

Що робити із жоржинами у горщиках

Жоржини, які ростуть у вазонах або великих контейнерах, теж потрібно захищати від морозів.

За порадами фахівців Swan Island Dahlias, у горщиках бульби більше піддаються впливу холоду, оскільки земля може промерзати не лише зверху, а також із боків контейнера.

Такі рослини можна залишити зимувати безпосередньо у вазонах, якщо забезпечити відповідні умови.

Коли надземна частина почне відмирати:

припиніть регулярний полив;

обріжте стебла приблизно до 10-15 см;

перенесіть горщик у прохолодне, темне та захищене від морозу місце;

під час зимового спокою не поливайте рослину, щоб уникнути перезволоження ґрунту.

Якщо жоржини ще цвітуть, перед короткочасним заморозком горщик можна тимчасово перенести у захищене місце.

Не залишайте вазони на відкритому балконі на всю зиму. Навіть якщо надземна частина рослини вже відмерла, промерзання ґрунту в контейнері може знищити бульби.

Навесні, коли рослини почнуть виходити зі стану спокою, поступово відновлюйте полив. Виносити жоржини надвір на постійне місце можна після завершення загрози заморозків.