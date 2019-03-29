Боевики на Донбассе показали на выставке про "агрессию ВСУ" ракету из РФ (фото)

Боевики на Донбассе устроили в Донецке и Луганске выставку "агрессии Вооруженных сил Украины" против жителей ОРДЛО, но снова опозорились. Организаторы мероприятия выставили в качестве экспонатов в краеведческом музее временно оккупированного Донецка российские ракеты. Соответствующие фото опубликованы в сети.

Известный блогер Necro Mancer отметил, что организаторы мероприятия в своем рвении показать "следы карателей" действительно их продемонстрировали - выложив на всеобщее обозрение головную часть ракеты ЗРК "Тор" российского производства.

Боевики "ДНР" показали российские ракеты, которыми обстреливали Донецк (фото: twitter.com/666_mancer)

В открытых данных указано, что всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор" разрабатывали и производили на заводах в Москве и Московской области, в Свердловской области, в Йошкар-Оле, в Ижевске, во Владимирской области, в Новосибирске и в Минске.

Кроме того, в Донецке боевики также показали тяжелую боевую технику, которую согласно Минским договоренностям должны были отвести.

"ДНРовцы" показывают российские танки в оккупированном Донецке

"Пользуясь случаем, передаем привет ОБСЕ (все фото - ДАН) в Донецке", - подписал блогер снимки.

Там временем в пятницу, 29 марта, коллеги "ДНРовцев" из группировки "ЛНР" провели в Луганске аналогичную выставку на улице.

"ЛНРовцы" провели аналогичную выставку в Луганске (фото: twitter.com/666_mancer)

Как сообщалось, на днях пользователи социальных сетей и жители ОРДЛО стали писать о том, что ВСУ вошли в Горловку и закрепились у городской черты.

Также мы писали о том, что на популярном ресурсе по планированию путешествий TripAdvisor иностранцам предлагают тур на Донбасс в Славянск и Краматорск, чтобы ознакомится с последствиями российской военной интервенции в Украину. Объявление вызвало скандал, после чего его временно заморозили.

Напомним, что ранее в сети показали видео, как в Донецкой области в городе Шахтерск в жилом квартале летом 2014 года боевики террористической группировки "ДНР" ведут огонь из минометов, установленных на транспорте.