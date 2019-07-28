Отмена блокады, ввод гривны и переговоры с Киевом: слит инсайд из ОРДЛО

После проведения президентских и парламентских выборов в Украине на оккупированных территориях на Донбассе активно обсуждается темы войны, политики и экономики, а также готовится "почва" для ряда изменений. Известный блогер под ником "Фашик Донецкий" поделился инсайдерской информацией о настроениях и ожиданиях в ОРДЛО.

Вовсю муссируется возможное снятие блокады с оккупированных территорий, в том числе на "отжатых" боевиками предприятиях. Отмечается, что на некоторых заводах уже рассказывают о якобы имеющихся договоренностях с новой украинской властью.

Речь идет о продаже угля и металла. Ожидаемое время отмены блокады - осень или начало зимы.

При этом блогер акцентирует внимание на том, что сейчас это только слухи, и документальных подтверждений в настоящее время нет. При этом он высказывает личные сомнения, что президент Владимир Зеленский решиться пойти на такие шаги и "плюнуть на раскаленную сковороду".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Со ссылкой на источник в так называемых "высших эшелонах власти "ДНР"" блогер говорит о вводе в оборот в ОРДЛО гривны с осени.

"Посмотрим, одним словом. Я лично пока в это не верю. Хотя… Если Москва скажет вате надеть шаровары и выучить украинский, то это будет сделано. С этой проблемой вата справится на отлично, поэтому не вижу проблем гривну обратно завести в денежный оборот", - написал он.

Также обсуждается вопрос прямых переговоров властей Украины с марионеточными псевдореспубликами, что РФ безуспешно пытается заставить сделать Киев уже годами.

"По словам источника из рядов "МГБ "ДНР"", на новую власть будут давить так, что, цитирую "клоун будет плакать 25 часов в сутки". Выдержит ли новая власть экзамен большой политики? Посмотрим. Не уверен, что команда нового президента решится быть соучастником отмены санкций с РФ. Наблюдаем", - говорится в публикации.

Согласно с инсайтерской информацией из "Минобороны "ДНР"", наступать оккупанты не планируют. Среди причин называется недокомплект живой силы у боевиков, паскудное состояние техники, отсутствие мотивации и так далее.

"Теоретически, чтобы провести операцию по типу как с Дебальцево, коллаборантам нужно положить приблизительно 15 тысяч "тушек". Но! Есть проблема в логистике: захватить условный Бахмут они могут, а вот с удержанием проблема - логистика с боеприпасами не потянет, а ВСУ, когда увидят пути логистики боеприпасов, просто перебьют караваны и оставят штурмовиков умирать без бк. В итоге получится как с Марьинкой: до**ра трупов и абсолютная демотивация среди личного состава коллаборантов", - рассказал блогер.

Также он отметил крайне низкое моральное состояние боевиков, что связано с накроманией, алкоголизмом и внутренними разборками со стрельбой.

Фото: скрин: fashikdonetsk.com

Говоря о действиях украинской армии и "ответках" на обстрелы, блогер подчеркнул придерживание Минских договоренностей.

"Снайпера мажут, артиллерия молчит и т.д. Зрада, одним словом. Но вот бобры… Бобры, с*ка, кровожадные: эти валят при первой возможности так, что орки х**ют: то снаряд в блиндаж прилетит, то с 700-800 метров между глаз бобер попадет ватному придурку, то еще какую-нибуть пакость сделают. Короче, бобровый терроризм процветает. Слава бобрам, одним словом", - описал он ситуацию.

Многие среди местного населения на оккупированных территориях настроены поехать в РФ на заработки, отдавая предпочтение заработку в 30 тысяч российских рублей боевым действиям за 20-22 тысячи. В этом контексте усиливается тенденция к самоволкам, ведь коллаборантам с опытом ведения боевых действий получить увольнение проблематично, так как нет замены.

Блогер также рассказал о падении авторитета Пушилина в ОРДО.

Вожак "ДНРовцев" попал под особо яростную критику после запрета проведения "митинга" с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, а перед тем провели "митинг" с обращением к Зеленскому - из-за этого Пушилина "вообще считают предателем даже в кругах "правительства "ДНР"".

Как сообщалось, недавно в интернете опубликовали данные российских кадровых военных на Донбассе на оккупированных территориях, которые воюют против Украины. В списке 56 так называемых "ихитамнетов", которые должны заинтересовать Международный уголовный суд в Гааге.

Также мы пислали о том, что ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.