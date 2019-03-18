Тоже решила сдаться? Зачем боевики "убили" 24-летнюю "ополченку" Киру

Ликвидация боевика с позывным Кира получила неожиданный поворот

Ликвидация террористки "ЛНР" с позывным "Кира", о чем недавно сообщали в сети, оказалась фейком. Дезинформацию развенчал известный блогер под ником Necro Mancer. Он проанализировал первоначальные данные о ее смерти и указал на несостыковки.

В интернете по поводу такого "спектакля" юзеры высказали предположение, что вброс с инсценировкой смерти могли запустить специально, чтобы девушка смогла порвать с преступным прошлым и даже последовать недавнему примеру своих "коллег" - женщин-террористок, которые сдались СБУ, прихватив ценную информацию про оккупантов.

Отметим, что согласно данным базы "Миротворец", речь идет о Ирине Сергеевне Чанчикьянц с позывным "Кира". Она родилась 24 ноября 1994 года, адрес - город Хрустальный (Красный Луч) Луганской области.

Также есть много фотографий 24-летней "ЛНРовки".

Фото: myrotvorets.center

15 марта офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан со ссылкой на пост в интернете сторонника боевиков сообщил о смерти 1 марта террористки с позывным "Кира". При этом военный добавил, что данные уточняются. В "первоисточнике" ее назвали "ополченка" и указывалось, что родилась она 25 июня 1991 года.

"Украинская химера поглотила жизнь храброй соратницы, воевавшей за "Новороссию" на передовых позициях", - написал боевик о террористке. Там же добавлялось и фото девушки.

Скрин с фото "вброса" (facebook.com)

Добавим, что в комментариях к сообщению украинского офицера на этот пост сотрудница СБУ Ирина Ганапольская написала, что террористка ей знакома:

"Помню эту тварь, долго ее таскали по фб. Ну, будем! Спасибо", - говорится в ее посте.

Впрочем, вскоре блогер Necro Mancer развенчал "спектакль".

"Скорбуны в своем репертуаре: на фото две разные женщины, ни одна из них не родилась 25/06/91 и обе, насколько мне известно, живы", - написал он, комментируя пост другого боевика о якобы смерти "Киры".

Скрин: twitter.com/666_mancer

Блогер добавил, что Анатолий "Штирлиц" Штефан, публикуя в сети сообщения о якобы ее смерти, ссылается на процитированный вброс.

Он также опубликовал несколько видео с Ириной Чанчикьянц из Красного Луча.

Видео: twitter.com/666_mancer

Напомним, что недавно на подконтрольную территорию Украины перешла террористка "ДНР" Светлана Дрюк, "начальник штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" с позывным "Ветерок". Она передала важные материалы о руководящей роли офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Как сообщалось, ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

Также мы писали о том, что в конце января сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским.