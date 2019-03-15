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На Донбассе ликвидировали молодую "ополченку" Киру (фото)

STYLERВойна    15.03.2019 - 11:01
На Донбассе ликвидировали молодую "ополченку" Киру (фото)
Иллюстративное фото (facebook.com/Gruz.200.Cargo.200)

Девушка была снайпером и убивала украинцев

В зоне ООС ликвидировали известную "ополченку ДНР" с позывным Кира. Как пишут сепаратистские ресурсы, 27 летняя девушка "воевала за Новороссию на передовых позициях".

По информации "Украинского милитарного портала", снайпер-наемник прибыла на Донбасс из аннексированного россиянами Бахчисарая.

Добавим, что Кира была уничтожена первого марта, но стало известно об этом только сейчас.

"200-я бригада пополнилась очередным бойцом, позывной "Кира", данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!" - написал офицер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

На Донбассе ликвидировали молодую &quot;ополченку&quot; Киру (фото)

"Ополченка" Кира (фото: соцсети)

В сети пользователи не скорбят за "предательницей".

  • Земля стекловатой, предательнице!
  • Пропаганда своє зробила...
  • От дурепа. Безмозка дурепа...

Кстати, новые шевроны для бригад ВСУ, которые утвердили накануне для рождения Кобзаря, вызвали истерику у сепаров.

Также мы писали о том, что не так давно 84-летняя волонтер поразила сеть своим отношением к военным.

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