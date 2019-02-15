Смотреть можно вечно: ВСУ ликвидировали вражескую зенитку (видео)

Бойцы совершили прицельный обстрел военной техники оккупантов

Недавно бойцы ВСУ одержали очередную победу в зоне Операции объединенных сил. Они уничтожили вражеский КамАЗ с зенитной установкой и еще два автомобиля, которые регулярно подвозили оккупантам боеприпасы, возле Луганска. Видео опубликовал благотворительный фонд "Повернись живим".

Операцию осуществили бойцы 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

ВСУ уничтожили КамАЗ с зенитной установкой (видео: facebook.com/backandalive)

Пользователи сети поздравили бойцов с очередной победой на Востоке Украины. Они оставили множество комментариев. Однако кое-кто считает, что стрелять можно было бы и точнее. Кое-кто похвалил бойцов за то, что повредили технику, не допустив человеческих жертв.

"Смотрел бы и смотрел", - написал Алексей Кравченко.

"Бейте, ребята, ту вражескую нечисть! И берегите себя!" - пожелала Nina Shekhovtsova.

"Низкий поклон нашим защитникам..." - поблагодарил Alexandr Shiyan.

"Молодцы, ребята, превратите этих чудовищ в мусор, из которого они созданы", - написал Виталий Бондаренко.

"Кучно насыпали... Молодцы..." - похвалил бойцов Виталий Муравский.

"Слишком много выстрелов, как для уничтожения двух единиц вражеской техники..." - покритиковал Геннадий Левицкий.

"Наводчик красиво положил, а главное людей не убил, а техники лишил", - отметил Artem Kogutenko.

К слову, ветеран АТО, путешественник и блогер Валерий Ананьев недавно поднялся на Килиманджаро и объяснил местным жителям, что Украина - это не Россия.

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