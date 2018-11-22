"Вечного ничего нет": пост о войне растрогал украинцев до слез

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Журналистка рассказала, чему учит украинцев война на Донбассе

Эмоциональный пост о войне на Донбассе растрогал пользователей сети. Текст был опубликован на Facebook-странице фонда "Повернись живим".

"Голые и честные. На войне первыми оголяются чувства. В бою, под обстрелом, во время распределения бытовых обязанностей - ты, что называется, с ходу понимаешь, кто из этих людей сможет стать тебе родным, кого назовешь "побратим", а кто так и останется сухим "вместе служили", - пишет автор текста, журналистка Ольга Омелянчук.

Ольга отмечает, что, кроме прочего, война показывает "настоящую дружбу и голые, абсолютно честные чувства".

"Она учит нас ценить людей за их достоинства. И учить ненавидеть тех, кто этого действительно заслуживает. Она меняет мужчин и меняет женщин. Она делает из детей взрослых и делит людей на своих и чужих: на тех, кого можно набрать "на гражданке" и на тех, с кем не пойдешь "до ветру" в одной "зеленке". Война учит нас ценить. Ценить тех, кто есть. Ценить тех, кого потеряли. Она дает нам культурный всплеск. И отягощает экономический кризис. Разрешает мерзавцам наживаться. И дарит Украине Героев, о которых бы при других обстоятельствах никто и никогда бы не узнал", - продолжает Ольга.

"Война делает нас, украинцев, теми, кем мы есть. Учит, крутит, ломает и окрыляет одновременно. Но война в любом случае закончится. Рано или поздно - вечного ничего нет. Мы, конечно, верим, что окончание будет нашей победой. Но осознаем, что путь к этому еще не раз, к сожалению, будет окроплен кровью. Однако делаем все, чтобы "тот самый день наступил". У каждого из нас, причастных так или иначе к войне, есть свой "маленький план" на победу. Я, к примеру, точно знаю, что буду плакать. И буду пить брют. Пузырики ударят в голову, закружат. А потом я снова зайдусь навзрыд. А потом... даже не знаю. Опять, наверное, буду складывать слова в предложения. Просто уже не о войне. О войне уже хватит", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

В комментариях люди пишут, что это "очень сильный пост".

"Всегда с болью читаешь известия о гибели бойцов. И очень хочется, чтобы это прекратилось. Скорее бы победа. Наша", - написала Нина Шеховцова.

Скриншот комментариев

Ранее в сети рассказали интересную историю украинского бойца, бывшего байкера, который по окончанию войны мечтает вновь оказаться рядом со своим "двухколесным конем" и путешествовать по миру.

Напомним, в октябре 2018 года на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники убили 14 человек. Жертвой боевиков в том числе стала 19-летняя студентка Олеся Бакланова.

Видео: РБК-Украина