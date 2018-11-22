"Вічного нічого немає": пост про війну зворушив українців до сліз

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Журналістка розповіла, чому вчить українців війна на Донбасі

Емоційний пост про війну на Донбасі зворушив користувачів мережі. Текст був опублікований на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

"Голі та чесні. На війні першими оголюються почуття. В бою під обстрілом, під час розподілу побутових обов'язків - ти, що називається, з ходу розумієш, хто з цих людей зможе стати тобі рідним, кого назвеш "побратим", а хтось так і залишиться сухим "разом служили", - пише автор тексту, журналістка Ольга Омелянчук.

Ольга відзначає, що, крім іншого, війна показує "справжню дружбу і голі, абсолютно чесні почуття".

"Вона вчить нас цінувати людей за їхні чесноти. І вчити ненавидіти тих, хто цього дійсно заслуговує. Вона змінює чоловіків і змінює жінок. Вона робить з дітей дорослих і ділить людей на своїх і чужих: на тих, кого можна набрати "на гражданці" і на тих, з ким не підеш "до вітру" в одній "зеленці". Війна вчить нас цінувати. Цінувати тих, хто є. Цінувати тих, кого втратили. Вона дає нам культурний злет. І обтяжує економічну кризу. Дозволяє мерзотникам наживатися. І дарує Україні Героїв, про яких би за інших обставин ніхто і ніколи б не дізнався", - продовжує Ольга.

"Війна робить нас, українців, тими, ким ми є. Вчить, крутить, ламає і окрилює одночасно. Але війна в будь-якому випадку закінчиться. Рано чи пізно - нічого вічного немає. Ми, звичайно, віримо, що закінчиться все нашою перемогою. Але усвідомлюємо, що шлях до цього ще не раз, на жаль, буде окроплений кров'ю. Однак робимо все, щоб "той самий день настав". У кожного з нас, причетних так чи інакше до війни, є свій "маленький план" на перемогу. Я, наприклад, точно знаю, що буду плакати. І буду пити брют. Бульбашки вдарять в голову, закрутять. А потім я знову зайдусь ридма. А потім... Навіть не знаю. Знову, мабуть, буду складати слова в речення. Просто вже не про війну. Про війну вже досить", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

В коментарях люди пишуть, що це "дуже сильний пост".

"Завжди з болем читаєш звістки про загибель бійців. І дуже хочеться, щоб це припинилося. Швидше б перемога. Наша", - написала Ніна Шеховцова.

Скріншот коментарів

Раніше в мережі розповіли цікаву історію українського бійця, колишнього байкера, який по закінченню війни мріє знову опинитися поряд зі своїм "двоколісним конем" і подорожувати по світу.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил російські найманці вбили 14 людей. Жертвою бойовиків в тому числі стала 19-річна студентка Олеся Бакланова.

Відео: РБК-Україна