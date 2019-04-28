Зеленский выдаст россиянам паспорта Украины: бурная реакция соцсетей

Владимир Зеленский завил, что планирует выдавать паспорта Украины россиянам и жителем других государств, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. Такое заявление было сделано в ответ на слова президента России Владимира Путина о "паспортизации" всей Украины в ближайшей перспективе. Об этом сообщает РБК-Украина. В социальной сети Facebook читатели по-разному отреагировали на заявление Зеленского.

Зеленский отметил, что Украина будет предоставлять гражданство всем тем, кто страдает от авторитаризма и коррупции.

"Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - написал будущий президент Украины.

Зеленский выдаст паспорта Украины россиянам – реакция сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В сети многие иронизировали по поводу заявления Зеленского:

Будет повод Путину ввести танки в Киев защищать россиян.

В Кремле уже ухахатываются с Зеленского.

Я может что-то пропустил, это где и как жители России страдают? Сейчас все кинуться получать гражданство Украины.

Нужно ехать на Донбас - это Украина и говорить с простыми, настрадавшимися людьми. Я думаю, только таким путем их можно вернуть. Главное слышать друг друга в своей семье.

Депортировать всех с российскими паспортами.

Разумный подход. А почему бы и Украине не начать по упрощенной системе давать паспорта российским гражданам. Зачем им мотать в Израиль или Штаты?!

Напомним, что ранее сеть бурно отреагировала на переговоры Зеленского и Путина. Многие по-разному отнеслись к заявлению главы РФ о Донбассе.

Также мы писали о том, что эксперты рассказали, чем Путину выгодно раздавать паспорта в ОРДЛО и как это может закончиться для Украины. По мнению политолога Никиты Трачука, одной из главных целей России является улучшение демографической ситуации в стране.