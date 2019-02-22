2500 долларов на резинку: ПриватБанк рассмешил украинцев

Сотрудники ПриватБанка рассказали забавную историю про Пабло Эскобара

ПриватБанк призвал украинцев оформлять платежные карты. Но сделал это довольно оригинальным способом.

Так, на странице банка в Facebook появилась история об известном наркобароне и политическом деятеле Пабло Эскобаре, который тратил баснословные деньги на резинки для банкнот.

"$2500 на резинку. Такое возможно, если вы - Пабло Эскобар. Его картель хранил невероятное количество наличных. Ежемесячно им приходилось тратить $2500 на резинки для перевязки пачек купюр. Зачем вам эта информация? Чтобы понять: слишком много кэша - это не всегда очень удобно", - говорится в посте.

Картинка (facebook.com/privatbank)

Пользователей сети изрядно повеселила эта информация.

"А еще Эскобар списывал 10% своего дохода, потому что он уничтожался грызунами", - написал Эдуард Проценко.

На что сотрудники ПриватБанка ответили тоже с юмором: "Одни проблемы с наличкой".

"Когда муж работал в инкассации, все руки были увешаны теми резинками", - поделилась историей одна украинка.

"Да, действительно, карточка - это очень удобно", - отметила Любовь Константинова.

Скриншот

Напомним, что ПриватБанк объявил награду за "головы" преступников, которые взорвали банкомат в Харькове на улице Врубеля.